MLB: Jasson Domínguez se une a este histórico listado de novatos en los Yankees

Suscríbete a nuestros canales

La temporada de los Yankees de Nueva York se puede ver reflejada perfectamente en la producción del jardinero Jasson Domínguez. El dominicano ha tenido altos y bajos durante toda la ronda regular 2025, pero esto no le ha impedido entrar en una lista histórica entre los novatos que han vestido este uniforme.

El pelotero de 22 años se encuentra en su primera campaña completa con los “Bombarderos” y, a pesar de que ha quedado a deber en cuanto a las expectativas que se habían creado a su alrededor por ser un prospecto cotizado, sus números reflejan una significativa mejora de cara a los próximos años.

Durante el compromiso del pasado lunes 15 de agosto, el “Marciano” conectó su cuadrangular número 10 ante los Nacionales de Washington y de esta forma, escribió su nombre en los libros más históricos del conjunto neoyorquino.

Jasson Domínguez, un novato histórico para los Yankees

Con este registro, apenas se convirtió en el cuarto novato en toda la historia de la franquicia en alcanzar al menos 10 jonrones y las 20 bases robadas en su campaña de debut. Esto no solo resalta su estatus en lo que resta del calendario, sino que es un motivo de ilusión para todos sus fanáticos de cara al futuro.

Por esta razón, el ranking de toleteros que lograron esta hazaña con los Yankees en su primer año como activos queda de la siguiente manera: Bobby Brown 1980, Alfonso Soriano 2001, Anthony Volpe 2023 y Jasson Dominguez 2025.

Finalmente, con un mes por disputar en la temporada regular, Jasson Dominguez tiene todo en sus manos para cerrar con los mejores números ofensivos y así mandar un claro mensaje de que puede convertirse en una de las nuevas estrellas de los Yankees de Nueva York para los próximos años.