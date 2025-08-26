MLB: Este jugador de los Dodgers regresa para ayudar en la recta final del 2025

Suscríbete a nuestros canales

Uno de los aspectos que más ha perjudicado a Los Dodgers de Los Ángeles durante toda la temporada regular es la cantidad de lesiones que han afectado la profundidad del roster activo. A pesar de esto, uno de los que está de regreso es el utility puertorriqueño, Enrique "Kike" Hernández.

El pelotero de 34 años se ha convertido en una pieza más que valiosa en los últimos años para el cuerpo técnico dirigido por Dave Roberts. El boricua había estado en la lista de lesionados desde el pasado 7 de julio por una significativa inflamación en el codo derecho.

Su presencia en el terreno de juego la mayor parte del tiempo representa una garantía defensiva. Gracias a su versatilidad con el guante, se ha caracterizado por ser un toletero que puede jugar en múltiples posiciones. En gran parte de lo que ha sido su campaña 2025, ha estado establecido en el cuadro interior.

¿Es Enrique "Kike" Hernández la solución de los Dodgers?

Durante la ronda regular, los dos han tenido serios problemas con los jardineros, ya sea por lesiones o bajos rendimientos ofensivos. Por esta razón, según la periodista de MLB, Sonja Chen, Hernández estará ayudando en los jardines para darle más estabilidad a su equipo en la recta final de la Gran Carpa.

Sin embargo, "Kike" tiene que llegar con la ofensiva en su máximo esplendor, ya que en los 71 compromisos que había disputado antes de la lesión, registra 169 turnos al bate, 23 carreras anotadas, 33 imparables, cinco dobles, ocho cuadrangulares, 22 remolcadas, 15 boletos, 48 ponches y promedio ofensivo en .195.

Pero más allá de las estadísticas, no cabe duda de que recuperar a Enrique "Kike" Hernández a esta altura de la temporada es vital para que logren ganar un nuevo título divisional en el Oeste de la Liga Nacional y lo que puede representar su presencia en la postemporada.