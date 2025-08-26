MLB: Cal Raleigh es el único bateador ambidiestro en lograr estos registros ofensivos

Suscríbete a nuestros canales

Una de las historias más fascinantes que se están consolidando esta temporada de las Grandes Ligas es la que ha estado realizando Cal Raleigh. El receptor de los Marineros de Seattle sigue mejorando sus habilidades desde la caja de bateo y cada turno es una nueva hazaña en 2025.

El pelotero de 28 años se encuentra en medio de su mejor campaña en la Major League Baseball y no es para menos, gracias a que es el líder del departamento de cuadrangulares con 50 y en la actualidad es el principal favorito para quedarse con el Premio a Jugador Más Valioso en la Liga Americana (MVP).

Raleigh, de 28 años, se convirtió en el primer bateador ambidiestro en conectar al menos 20 jonrones desde ambos lados del plato, un logro que lo coloca en un lugar privilegiado dentro de los pergaminos más importantes e imponentes de este deporte, según Just Baseball.

Cal Raleigh consigue una nueva hazaña en MLB

Su poder con el madero no es casualidad. Conocido por su disciplina en el plato, su instinto natural para descifrar a los lanzadores y tener paciencia en cada turno, ha perfeccionado su swing en ambas direcciones para convertirse en un verdadero dolor de cabeza para los lanzadores rivales.

La estadística de superar los 20 cuadrangulares desde ambos lados del plato no solo representa un hito personal, sino también un precedente histórico para futuras generaciones de bateadores ambidextros.

Lo que más resalta de este hito que ha conseguido es que, al jugar como receptor, tiene un arduo trabajo defensivo. Sin embargo, se ha distinguido por su presencia detrás del plato, guiando a un cuerpo de lanzadores de los Marineros y, al mismo tiempo, ser una de las razones por las que su franquicia se mantiene en la pelea por la postemporada.

Finalmente, no cabe duda de que su presencia en la alineación ofensiva es un beneficio para su organización y es que Cal Raleigh no solo ha escrito un nuevo capítulo en los libros de MLB, sino que también ha elevado el estándar para lo que significa ser un bateador ambidiestro de poder.