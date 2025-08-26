MLB: Andy Pages el cubano que se mide ofensivamente con Julio Rodríguez

Suscríbete a nuestros canales

Andy Pages es de las gratas sorpresas de la temporada 2025 de Grandes Ligas. El cubano de 24 años ha desarrollado un año estelar y con mucho tiempo de juego con Dodgers de Los Ángeles. De hecho, es de los pocos peloteros que puede medirse ofensivamente a Julio Rodríguez.

Pages es uno de los pocos peloteros de 24 años o menos con 20+ jonrones, 70+ impulsadas y 10+ bases robadas esta temporada. El cubano se puede medir mano a mano con Julio Rodríguez, James Wood y Pete Crow-Armstrong que tienen los mismos registros en esta campaña.

Andy ha sido una de las calves de Dodgers en 2025 gracias a su poder, velocidad y defensa en momentos complicados. Su versatilidad aporta un plus a un equipo que ya no le basta con Mookie Betts, Freddie Freeman y Shohei Ohtani; necesita de más apoyo para alcanzar los resultados necesarios.

Números de Andy Pages con Dodgers de Los Ángeles en 2025

Andy Pages alcanzó la madurez en la temporada 2025 de Grandes Ligas. Su trabajo con Dodgers de Los Ángeles se nota en cada entrada defendida, en cada turno al bate, con trabajo y esfuerzo se ganó un lugar en la alineación; que dicha sea de paso no cabe una estrella más.

- 128 juegos, 476 turnos, 60 anotadas, 130 hits, 21 dobles, 1 triple, 23 jonrones, 75 impulsadas, 27 boletos, 108 ponches, 13 bases robadas, .273 promedio, .318 OBP, .466 SLG, .784 OPS

¿Cuál es el techo de Andy Pages en Grandes Ligas?

El techo de Andy Pages en Grandes Ligas dependerá de su capacidad para seguir evolucionando. Si continua puliendo sus herramientas defensivas y su juego ofensivo, se encontrará como indiscutible en Dodgers; o en su defecto encontrar acomoda en cualquier equipo élite de Las Mayores.