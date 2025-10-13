MLB: Marineros de Seattle dominó a Toronto con un pitcheo quirúrgico

Suscríbete a nuestros canales

Marineros de Seattle durante la temporada regular destacó por su increíble cuerpo de lanzadores. Eso precisamente le dio la victoria en el Juego 1 de Serie de Campeonato contra Azulejos de Toronto; de hecho, lograron el triunfo con una importante marca mínima de pitcheos.

Los lanzadores de Seattle se comportaron como cirujanos: precisión, temple y conocimiento de la zona de strike superlativa. Controlaron cada turno, entrada y sobretodo las reacciones de la ofensiva de Azulejos con una eficiencia total, permitiendo solo 2 hits a una ofensiva encendida.

El trabajo de Bryce Miller, Gabe Speier, Matt Brash y Andrés Muñoz fue sensacional con solo 100 lanzamientos en conjunto. Siendo la menor marca desde Dodgers en Serie Divisional 2018 contra Bravos; cuando Clayton Kershaw y Kenley Jansen se limitaron a solo 99 pitcheos.

Marineros de Seattle: ¿Su arma más letal es el pitcheo o la ofensiva?

Los lanzadores de Marineros Seattle han sido dominantes en octubre. Con 2.95 ERA y promedio permitido de apenas .183, han controlado a Tigres y Azulejos con entradas largas, precisión y lectura de la zona de strike. Provocan Whiff constantes y silencian las ofensivas rivales.

La ofensiva responde en momentos clave: Cal Raleigh y Jorge Polanco han sido superlativos bajo presión, aportando en turnos decisivos. El lineup hace las pequeñas cosas: avanza corredores, toma buenos turnos y generan tráfico; siendo importante cada pelotero en su rol.

Aunque la ofensiva gana juegos, el pitcheo gana series. En ese contexto, el cuerpo de lanzadores de Seattle ha lucido como un staff de Serie Mundial: preciso, profundo y con temple, lo que exige la narrativa de octubre para terminar inmortalizado en la historia de Grandes Liga.

Números del pitcheo de Marineros de Seattle en 2025

- Temporada regular: 162 juegos, 90-72, 3.87 efectividad, 43-69 salvados, 1462.2 entradas, 1331 hits, 629 carreras limpias, 192 jonrones, 454 boletos, 1426 ponches, 1.22 WHIP

- Postemporada: 6 juegos, 4-2, 2.95 efectividad, 2-4 salvados, 61.0 entradas, 40 hits, 20 carreras limpias, 6 jonrones, 19 boletos, 59 ponches, 0.97 WHIP