De Buddy Bailey a Oswaldo Guillén, el mánager ideal

Suscríbete a nuestros canales

En los 80 años de historia de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) existes innumerables las historias, jugadas, ídolos y por supuesto los técnicos que generación tras generación tienen su espacio -para bien o para mal- en la pelota criolla.

Por aquí pasaron hombres récords como Barry Bonds y el fallecido Pete Rose, los reyes del cuadrangular y hits respectivamente en MLB. Entre tantas leyendas juntas, en algún segmento, existen un espacio dedicado para Oswaldo "Ozzie" Guillén y la memoria de Welby "Buddy" Bailey.

NACIDOS CON ADN DE GANADORES

En su época de pelotero activo, Guillén integrante de una generación exitosa en el equipo Tiburones de La Guaira, aquella guerrilla se mantiene en el recuerdo de la afición, así como también los títulos celebrados en la LVBP, en los años 80 (1982-83, 1984-85, 1985-86)

En paralelo, pero lejos de Venezuela y su liga; Bailey empezaba su andar como mánager. Fue en 1983 cuando con 26 años de edad, se estrenó en el sistema de ligas menores al tomar el mando del Pulaski Braves (Rookie) en la Liga de los Apalaches, en su debut culminó segudo en la ronda regular.

"Levy Ochoa (scout) me recomendó el nombre de un mánager que para ese tiempo era estratega del Pawtucket (Triple A, Medias Rojas). Lo contacté, pero declinó la oferta por tener compromisos en la liga instruccional", así recordó Enrique Brito, exgerente deportivo de Tigres de Aragua, su primer contacto con Bailey en 2002.

LLAMADOS A CAMBIAR LA HISTORIA

Luego de saborear las mieles del triunfo, un momento oscuro abarcó la historia de Tigres y Tiburones, un momento complicado en el cual ambas divisas recibieron más agravios que otra cosa. El conteo adverso era el siguiente: Tigres 28 años sin ganar, y 37 sin celebrar Tiburones.

La pregunta entre las respectivas fanaticadas era la misma ¿Quién romperá el maleficio del derrotismo? En el tiempo ideal estos genios de la estrategia cumplieron.

EN NÚMEROS — OSWALDO GUILLÉN

108 VICTORIAS* Y UN TÍTULO EN LA LVBP

CAMPEÓN SERIE DEL CARIBE 2024

GANADOR DE LA SERIE MUNDIAL 2005

678 VICTORIAS EN MLB

*Activo

DE LA GUERRILLA A LA DINASTÍA

Desde finales de los años 80 y principios de los 90, ningún equipo pudo imponer su Yugo en la LVBP. Hubo variaciones entre monarcas como Águilas, Cardenales, Leones y Navegantes.

Con la llegada del siglo XXI un rugido resonó en nuestro beisbol. El despertar del tigre alertó a los rivales; una bestia que solo era dominada por una persona: Buddy Bailey

"Al año siguiente (2003) lo volvimos a contactar. Coordinamos una entrevista para iniciar nuestra carrera por Bailey a la LVBP", señaló Brito.

Durante ese tramo exitoso, Tigres de Aragua disputó 8 finales en la LVBP y logró 6 Títulos: 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09, 2011-12.

"Buddy Bailey hacía al equipo Aragua. Los peloteros jugaron y ganaron para Buddy Bailey, así fue toda su carrera. Muchos peloteros se convirtieron en ganadores gracias a Buddy", añadió Brito.

¿EL MEJOR MÁNAGER EN LA LVBP?

El pasado 23 de septiembre el mundo del beisbol se silenció ante la sensible pérdida de Buddy Bailey. Ante su fallecimiento resurgió su leyenda en números y momentos logrados en el beisbol profesional venezolano.

"Para mí Buddy Bailey es el mejor mánager que ha pasado por Venezuela", reconoció "Ozzie" Guillén, actual mánager de Tigres al departamento de prensa felino.

EN NÚMEROS — BUDDY BAILEY

519 VICTORIAS Y 6 TÍTULOS EN LA LVBP

CAMPEÓN EN LA SERIE DEL CARIBE 2009

2417 VICTORIAS EN LIGAS MENORES

36 AÑOS COMO MÁNAGER

Muchos detalles relacionan a Oswaldo y Welby, pero un aspecto en común los une en este 2025. A pocos días para el inicio de otra campaña en la LVBP, el siguiente reto de "Ozzie" Guillén será estar a la altura de Bailey cuando inicie su andar con Tigres.

Dos mánagers ganadores, ambos conocidos por su peculiar caracter. Uno es leyenda de la LVBP, el otro amplía su legado en nuestra liga. Ellos saben lo que representa dirigir a Tigres de Aragua y Tiburones de La Guaira, pero sólo uno es el mejor.

En sus manos, amigo lector, estará esa decisión