Oswaldo Guillén está cerca de reportarse a los Tigres de Aragua

Los Tigres de Aragua contarán con muchas caras nuevas en el venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional y una de las más esperadas, ya está cerca de incorporarse, su nuevo manager Oswaldo Guillén.

Luego de culminar la campaña anterior con Russell Vásquez al frente, quien será coach de banca nuevamente y tras casi 10 temporadas de sequía, la directiva maracayera sabía que necesitaban a una figura de renombre en el país.

Oswaldo Guillén se unirá a los Tigres esta semana:

Por esa razón, decidieron optar por un estratega que lo ha ganado en el beisbol, como "Ozzie", quien tiene su primera experiencia fuera de los Tiburones de Guaira en la pelota criolla y ya muestra compromiso.

De hecho, se dio a conocer que Guillén llegaría a Venezuela este miércoles y casi de inmediato, se reportaría a los entrenamientos "Bengalíes", como día tentativo el jueves, 9 de octubre, cinco días antes de que inicie la acción de la ronda regular.

Tigres empezará la zafra con un equipo competidor:

Lo más importante, es que Guillén se encontrará con una novena que comenzará la zafra con un conjunto competidor y que podría prevalecer por todo el torneo, motivado a que la mayoría de sus figuras ya se unieron a los entrenamientos, al igual que los lanzadores importados.

El primer desafío de la campaña, para los Tigres será ante los actuales campeones, Cardenales de Lara, el próximo 15 de octubre.