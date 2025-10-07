Cardenales de Lara se alista para sus primeros encuentros de pretemporada

Suscríbete a nuestros canales

Los Cardenales de Lara tienen en mente un solo objetivo, y no es otro que conquistar el bicampeonato durante esta temporada 2025-2026 de la LVBP. Pero antes de que comience ese largo camino lleno de mucha acción, primero deberán completar su pretemporada para así llegar con buen ritmo.

Durante este martes, el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez fue testigo del noveno día de entrenamientos de los crepusculares, quienes recibieron las incorporaciones del receptor Juan Castillo y del lanzador llegado vía agencia libre Cristhian Tortosa. De esa manera, el manager César Izturis continúa sumando talentos a su roster.

Luego del acostumbrado meeting de todas las mañanas, el grupo inició sus distintas actividades con sus respectivos coaches. Por un lado hubo práctica de bateo, mientras que por el otro de fildeo. Acto seguido, dieron paso a un juego interescuadras disputado a tres entradas, donde vieron acción cinco lanzadores: Adrián Almeida (2.0 IP), Robinson Hernández (1.0 IP), Pablo Mujica (1.0 IP), Wilser Barrios (1.0 IP) y Edgar Navarro (1.0 IP).

Cardenales y sus juegos de pretemporada

Según informó el departamento de prensa de la organización, Cardenales de Lara tendrá tres encuentros amistosos de pretemporada para este fin de semana. La idea es que el equipo agarre ritmo de cara al juego inaugural de la campaña, que será el miércoles 15 de octubre frente a los Tigres de Aragua.

La primera cita será este viernes 10 de octubre frente a la selección del municipio Iribarren, en un duelo que se efectuará a partir de las 6:00 pm en el Antonio Herrera Gutiérrez con entrada libre.

Luego, el día sábado 11 se trasladarán hasta Santa Inés, en el municipio Urdaneta, para enfrentarse al combinado de dicho municipio a las 12:00 pm.

Finalmente, el Antonio Herrera Gutiérrez abrirá nuevamente sus puertas el domingo 12 para ver a sus Cardenales medirse contra el Buenos Aires de Carora, también con entrada libre a partir de las 5:00 pm.