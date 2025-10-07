Águilas suman a su bullpen a un brazo grandesligas (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo día de trabajo en los alrededores del Estadio Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo, donde las Águilas del Zulia continúan enfocadas en su preparación para el arranque de la temporada 2025-2026 de la LVBP. Durante este martes el grupo recibió las incorporaciones de otros dos jugadores, entre esos un grandesligas.

La figura en cuestión es Andry Lara, quien tuvo la oportunidad de estrenarse en las Mayores este 2025 con los Nacionales de Washington. Vale agregar que junto a él también hizo acto de presencia en los entrenamientos el prospecto Aeverson Arteaga.

Debut en la mira con las Águilas

Luego de finalizar los respectivos trabajos de fundamentos del día, el lanzador de 22 años comentó al departamento de prensa de la organización algunos detalles sobre su llegada al equipo zuliano.

"Quería lanzar aquí desde antes, pero la organización (Nacionales de Washington) no me daba el permiso. Este año llegó esa posibilidad y estoy contento de recibir esta oportunidad de lanzar también para mi familia", señaló.

El estreno en las Grandes Ligas de Andry Lara se dio el 2 de julio, en el Nationals Park, frente a los Tigres de Detroit. En total participó en nueve compromisos en los que dejó efectividad de 8.79 producto de 15 carreras permitidas en 14.1 innings de labor, además que sumó ocho bases por bolas y 10 ponches.

"Tengo hasta ahora posibilidad de tener de seis a siete juegos, pero como hay cambios en la organización de los Nacionales tengo que esperar. No tengo un plan especial en mis pitcheos, solo quiero mejorar la localización y ayudar al equipo a ganar", concluyó.

De esta manera, el falconiano ya está bajo las órdenes del staff técnico y apunta a ser uno de los lanzadores abridores del equipo en las primeras semanas de acción del campeonato.

Cabe recordar que las Águilas del Zulia comenzarán la campaña con cuatro compromisos seguidos en casa: frente a Tiburones de La Guaira, el jueves 16 y viernes 17; y contra Navegantes del Magallanes, el sábado 18 y domingo 19.