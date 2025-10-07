Moisés Gómez sobre Bravos de Margarita: "Este año tenemos que ser mejores"

Suscríbete a nuestros canales

Un día más de pretemporada en el Estadio Nueva Esparta y los ánimos continúan en aumento para los Bravos de Margarita. Y es que cada vez son más las figuras que se ponen a disposición del manager Henry Blanco, siendo una de las últimas Moisés Gómez.

Como muchos saben, el experimentado jardinero terminó la zafra anterior como el máximo jonronero del equipo (con 15), sin mencionar que en todo momento se encargó de llevar el peso ofensivo a lo largo de la ronda regular. Es por eso que su incorporación a los entrenamientos es más que un plus para los insulares, quienes esperan arrancar con todo la temporada 2025-2026.

Por el primer título de los Bravos

Una vez culminó la sesión del día, Moisés Gómez explicó en una nota de prensa lo que significa regresar a las actividades con Bravos de Margarita. De hecho, resaltó que esta vez espera que el grupo sea capaz de repetir, e incluso mejorar, lo que consiguieron el año pasado.

"Estoy super contento y con mayor responsabilidad. Fue una buena temporada el año pasado, tenemos que tratar de repetir y ser mejores. Como digo todos los años, vengo con tranquilidad para esforzarme y mejorar todos los días para aportar mi granito de arena hacia el equipo", señaló.

Durante este 2025, el caraqueño hizo vida en Ligas Menores con las sucursales Doble-A y Triple-A de los Padres de San Diego. En total disputó 111 juegos en los que conectó 91 imparables, siete jonrones, 46 carreras impulsadas, 40 anotadas, y .229 de promedio al bate.

"Contento, de verdad, con los Padres por la oportunidad. Aprendí mucho a enfocarme y a estar calmado. Fue un año de mucho aprendizaje", confesó.

Luego de su primer día de actividades con el resto de sus compañeros, Moisés Gómez comentó que vio muchas "caras nuevas" que muy seguramente ayudarán al conjunto margariteño a tener otra temporada exitosa.

"Hay muchas caras nuevas, pero seguimos siendo una familia, todos unidos y eso es lo más importante, que cada quien está acoplándose e incorporándose con uno, que es lo más importante", cerró el jardinero.