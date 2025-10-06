Breyvic Valera a las puertas de récord histórico con Bravos de Margarita (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Estamos a menos de 10 días para el inicio de la temporada 2025-26 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Bravos de Margarita será uno de los grandes aspirantes al título en la venidera edición y Breivyc Valera será uno de los protagonistas de liderar a los insulares.

Los insulares llegaron a su primera final en la pasada entrega y para esta campaña tendrán a Henry Blanco, quien llevó a la corona a Cardenales de Lara en la 2024-25. La franquicia oriental destaca como le único equipo sin levantar un trofeo en la pelota criolla y tendrán una oportunidad de oro de terminar con esa sequía apenas salten al diamante el próximo 16 de octubre.

Si hay alguien que ha sido recurrente en las participaciones de los margariteños es Breivyc Valera. El pelotero venezolano tomará las riendas como uno de los jugadores más experimentados de la novena en la temporada entrante, promete ser muy especial para el ex bigleaguer de Toronto Blue Jays.

Breivyc Valera cerca de hacer historia con Bravos

El experimentado jugador se quedó a las puertas de alcanzar su primer título con la organización, pero eso no lo ha detenido y se incorporó temprano a los entrenamientos previo a la temporada 2025-26 del béisbol venezolano. Apenas pise el diamante en su primer encuentro, el nativo de Montalban llegará a 12 campañas consecutivas vistiendo el uniforme de los Bravos, siendo un récord dentro de la franquicia, de acuerdo con los datos del portal El Emergente.

El infielder de 33 años buscará repetir con su presentación ofensiva de 2024, cuando dejó promedio al bate de .307, un jonrón, 15 remolcadas, 18 anotadas, 39 hits, nueve dobles, .419 en porcentaje de embsado (OBP) y un OPS de .836 en 36 partidos jugados.