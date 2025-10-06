Vladimir Guerrero se une a selecto club de padre e hijo con increíble marca de jonrones (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Vladimir Guerrero Jr. se consolidó como la peor pesadilla de los New York Yankees con posiblemente su mejor presentación con el madero en la Postemporada de las Grandes Ligas. El dominicano guió la victoria de Toronto Blue Jays (13-7) sobre los neoyorquinos con su primer Grand Slam de su carrera en la mencionada instancia.

El primera base hizo estallar el Rogers Centre con enorme conexión con las bases llenas que fue determinante en el segundo triunfo de los canadienses en la Serie Divisional de la Liga Americana. El maderazo de la figura de los Azulejos fue impulsado a una velocidad de 110.9 millas por hora y recorrió una distancia de 45 pies de distancia para poner las acciones 0x9 en la parte baja del cuarto capítulo, en ese entonces.

Fue una tarde memorable para el inicialista tras ligar de 5-3 con cuatro remolcadas y par de anotadas. 'Vladdy Jr.' afianzó sus registros ante la franquicia del Bronx, donde exhibe un promedio al bate por encima de los .300 y ha sonado 22 jonrones en su carrera (ronda regular y Postemporada) en las Grandes Ligas.

Vladimir Guerrero Jr. hace historia junto a su padre

En la historia de los Playoffs de Las Mayores, algunas familias han dejado una huella notable al conectar múltiples jonrones entre padres e hijos. Entre los casos más destacados se encuentran Vladimir Guerrero Sr. y Jr., quienes han conectado dos cuadrangulares cada uno en playoffs, mostrando que el poder ofensivo es parte de la herencia familiar. Cabe destacar que, el primero sacudió par de vuelacercas en 2004 y 2009 con Angelinos de Anaheim.

Ambos dominicanos se unen a Bob y Bret Boone (5), Bob y Aaron Boone (4), Tony y Eduardo Pérez (7), Julian y Stan Javier (2), y Cecil y Prince Fielder (8) como la dupla de padre-hijo que han sonado cuadrangulares en la Postemporada de MLB. Estas combinaciones demuestran cómo el talento puede transmitirse de generación en generación en el béisbol.