Declaraciones de Aaron Boone tras la derrota de los Yankees (+Detalles)

El mánager de los Yankees de Nueva York, Aaron Boone no pierde la calma tras caer el pasado domingo 5 de octubre ante los Azulejos de Toronto en el juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana. El equipo del Bronx está contra las cuerdas y necesitan sin duda una victoria, si quieres seguir en carrera en la Postemporada 2025 de Grandes Ligas.

La afición de los "Mulos del Bronx" y todo el equipo sabe que el margen de error es mínimo y que el martes, en el Yankee Stadium, solo vale ganar. Con la serie 2-0 favorable a los Azulejos, la meta de esta organización debe ser defender la casa como de lugar.

“El beisbol es un juego curioso. Obviamente, se siente como si el mundo estuviera cayéndose a tu alrededor cuando pierdes dos partidos así (en la casa del contrario), donde no te va bien. Pero si de repente sales y ganas un juego el martes, pueden cambiar las cosas”, dijo el manager de los Yankees, Aaron Boone.

Yankees a defender la casa en el juego 3

El martes marcará el punto de quiebre para los Yankees. No hay margen para más tropiezos: o reaccionan en el Bronx o su temporada termina antes de tiempo. La historia no juega a su favor. En las series divisionales al mejor de cinco con formato 2-2-1, el equipo que gana los dos primeros juegos en casa ha avanzado en 31 de 34 ocasiones, con 20 de esas series terminando en barrida. Es un dato que pesa, pero también uno que Boone y los suyos prefieren usar como combustible.

La última vez que alguien rompió esa tendencia fueron los propios Yankees, en 2017, cuando remontaron un 0-2 ante Cleveland. Aquel equipo encontró orgullo en la adversidad, justo lo que Nueva York necesita ahora. El reto es mayúsculo, pero si algo caracteriza al club más emblemático del béisbol es su capacidad para responder cuando parece acorralado.

“No hemos perdido nada de confianza. Obviamente, ellos nos han sabido ganar y nos han superado este año, pero no creo que nadie en nuestro clubhouse sienta que no podamos salir y derrotarlos”, agregó.

El martes, Aaron Boone enviará a la lomita al zurdo Carlos Rodón, quien ganó 18 partidos en la temporada regular y lanzó 6.0 innings de tres carreras en el Juego 2 de la Serie del Comodín frente a Boston el miércoles pasado.

Por los Azulejos, lanzará el veterano Shane Bieber, quien hizo siete aperturas en la campaña regular por Toronto tras ser cambiado por Cleveland luego de una cirugía Tommy John. En esas presentaciones, tuvo marca de 4-2 y efectividad de 3.57.