Los Yankees son vapuleados en el primero de la Serie Divisional ante Azulejos

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Divisional comenzó de la mejor manera, para los Azulejos de Toronto, quienes le propinaron una paliza a los Yankees de Nueva York en el Rogers Center y pegaron primero en el cruce al mejor de cinco.

Los Azulejos se apoyaron en una gran apertura de Kevin Gausman y en la redacción de su ofensiva en el último tercio del encuentro, para superar a los "Mulos del Bronx" con pizarra final de 1-10.

Resumen:

El conjunto de Toronto se fue arriba en el mismo primer capítulo, con un cuadrangular solitario de Vladimir Guerrero Jr. y ampliaron su diferencia con otro estacazo, este de Alejandro Kirk y en el segundo episodio.

Por su parte, Gausman mantuvo a raya a los bateadores de los Yankees hasta el sexto episodio, cuando recibió la primera y única rayita en su actuación, lo que obligó al manager a utilizar a los relevistas, quienes trabajaron por espacio de 3.1 innings sin aceptar carreras.

Con el resultado 1-2 en la baja del séptimo capítulo, los locales fabricaron cuatro anotaciones y en el octavo, hilavanaron otro rally con la misma cantidad, para mayor tranquilidad y para que los tres últimos outs, fueron solamente cuestión de trámite, cerrando el duelo con comodidad.

El más destacado por los Azulejos, fue Alejandro Kirk, quien conectó dos cuadrangulares. El próximo choque entre estas novenas será en el mismo escenario (Rogers Center).