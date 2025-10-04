LVBP define fecha para el draft de cara a la temporada 2025-2026 (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) anunció oficialmente que el draft de jugadores para la temporada 2025-2026 se realizará el próximo martes 8 de octubre. Este evento, clave en la conformación de los rosters de cara a la nueva campaña, definirá el destino de los peloteros disponibles tras la eliminación de sus equipos en postemporadas internacionales o ligas menores.

Caribes liderará el orden de escogencia

El orden de selección para este draft fue establecido según cómo finalizaron en la tabla de posiciones en la temporada anterior. Caribes de Anzoátegui, que finalizó en el último lugar de la tabla, tendrá el privilegio de escoger primero. Le siguen Tiburones de La Guaira, Leones del Caracas, Tigres de Aragua, Navegantes del Magallanes, Águilas del Zulia, Bravos de Margarita y finalmente Cardenales de Lara.

Expectativas altas para reforzar los rosters

Este draft representa una oportunidad para que las organizaciones refuercen sus rosters con talento joven o jugadores con experiencia internacional que no estén actualmente activos. La selección de Caribes será especialmente observada, dado que el equipo busca reconstruirse tras una temporada difícil. Tiburones y Leones, por su parte, podrían apuntar a fortalecer su pitcheo, mientras que Tigres y Magallanes podrían enfocarse en el infield.

La LVBP se prepara para una temporada competitiva

Con el inicio de la temporada pautado para 14 de octubre, el draft se convierte en el primer gran movimiento de cara a la competencia. Las gerencias ya analizan perfiles, estadísticas y disponibilidad de jugadores para tomar decisiones que impacten directamente en sus aspiraciones al título.