MLB: Aaron Boone aumenta su legado en esta lista histórica de expulsiones

Los Yankees de Nueva York sufrieron su segunda derrota en los últimos 10 juegos a manos de los Astros de Houston en el segundo de la serie que se está disputando en el Daikin Park. Uno de los protagonistas fue el manager Aaron Boone, quien sumó una nueva expulsión en su carrera.

En la historia de la Liga Americana, las expulsiones de los mánagers han formado parte del béisbol que puede suceder más de lo normal. Los choques con árbitros, las discusiones acaloradas y la defensa férrea de los jugadores generan momentos memorables que trascienden más allá del terreno de juego.

En el caso del dirigente de los neoyorquinos, es considerado por muchos como un estratega más intenso y pasional a la hora de reclamar, ya sea una sentencia de un pitcheo o en una jugada o circunstancia particular.

Aaron Boone y una nueva expulsión en MLB

En el octavo inning del compromiso del pasado miércoles 3 de septiembre, fue expulsado por el principal, luego de reclamar eufóricamente por una base por bolas. Por esto, sigue escalando posiciones entre los managers con más expulsiones en el joven circuito.

Por esta razón, según StatsCentre, este es el ranking histórico de estrategas que más han sido expulsados de un terreno de juego en la Gran Carpa:

96- Earl Weaver

84- Ron Gardenhire

82- Paul Richards

55- Clark Griffith

54- Tony La Russa

53- John Gibbons

51- Jimmy Dykes

50- Mike Hargrove

48- Billy Martin

48- Lou Piniella

47- Mike Scioscia

45- Aaron Boone

45- Ralph Houk

Desde que asumió el mando de los “Bombarderos” en 2018, Boone se ha caracterizado por una defensa enérgica de sus jugadores, lo que en repetidas ocasiones ha derivado en confrontaciones con los umpires.

Finalmente, las expulsiones no siempre son un signo negativo. Muchas veces se pueden traducir el compromiso del mánager con su club y la voluntad de defenderlo en los momentos más tensos. En el caso de Aaron Boone, cada expulsión añade un capítulo a su legado que ha sido bastante criticado con los Yankees de Nueva York.