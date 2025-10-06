MLB

Resultados de la jornada de playoffs de la MLB este domingo 5 de octubre

Por un lado se repitió el mismo ganador y por otro, las cosas se emparejaron 

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 10:51 pm
En este domingo, 5 de octubre, se llevó a cabo la segunda jornada de la Serie Divisional de Las Mayores, pero solamente en el joven circuito y a continuación, te mostraremos cómo quedaron los resultados en las ciudades de Toronto y Seattle respectivamente.

A primera hora se vieron las caras los Yankees de Nueva York ante los Azulejos de Toronto y posteriormente, jugaron Los Tigres de Detroit contra los Marineros de Seattle. Los dos enfrentamientos de la Liga Nacional tendrá cabida mañana.

Blue Jays muy superior a los Yankees:

Los Azulejos de Toronto le repitieron la dosis a los Yankees de Nueva York, con una nueva paliza por segundo día consecutivo, liderados por un histórico grand slam de Vladimir Guerrero Jr. y se pusieron a un solo triunfo de obtener el pase a la Serie de Campeonato.

  • Yankees de Nueva York 7-13 Azulejos de Toronto 

Marineros igualó la serie:

Por su parte, los Marineros de Seattle colocaron la serie 1-1 ante los Tigres de Detroit, tras llevarse esta vez la mejor parte en otro desafío apretado que concluyó por la mínima.

  • Tigres de Detroit 2-3 Marineros de Seattle.

