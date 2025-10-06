MLB: Estos son los lanzadores abridores para el Juego 2 de las Series Divisionales de la Liga Nacional

Suscríbete a nuestros canales

Los Dodgers y los Phillies ya tienen definidos a sus lanzadores abridores para el segundo juego de la Serie Divisional de la Liga Nacional (NLDS), que se disputará este lunes. Blake Snell tomará la pelota por Los Ángeles, mientras que Jesús Luzardo será el encargado de abrir por Filadelfia en el Citizens Bank Park.

Snell, quien llega con experiencia en postemporada, será respaldado por Clayton Kershaw en el bullpen, en caso de ser necesario. El veterano zurdo podría entrar en relevo luego de que Shohei Ohtani lanzara seis sólidas entradas en la victoria del Juego 1. Por su parte, Luzardo buscará contener a la ofensiva angelina antes de que la serie se traslade a Los Ángeles para el Juego 3.

Yamamoto y Glasnow, incógnitas para el tercer y cuarto juego

Yoshinobu Yamamoto ha sido confirmado como el abridor para el Juego 3 por los Dodgers. El lanzador japonés subirá al montículo el jueves en casa, mientras que la situación de Tyler Glasnow permanece incierta. Glasnow lanzó 34 pitcheos en relevo durante el primer juego, lo que pone en duda su disponibilidad para el cuarto encuentro, si este se llegara a disputar.

Los Phillies, por su parte, adoptan una estrategia de “todos disponibles”, lo que podría colocar a Cristopher Sánchez y Ranger Suárez como opciones para los juegos 3 o 4, dependiendo del desarrollo de la serie.

Imanaga y Ashby se enfrentan en el Cachorros vs Cerveceros

En la otra serie de la Liga Nacional, los Cachorros y los Cerveceros también han definido a sus abridores para el segundo juego. Shota Imanaga será el encargado de abrir por Chicago, luego de que el experimento con Matthew Boyd en el Juego 1 resultara en una derrota abultada. Imanaga, de 32 años, buscará extender su salida para aliviar a un bullpen sobrecargado.

Aaron Ashby abrirá por Milwaukee en lo que se perfila como un juego de bullpen. El zurdo lanzó apenas 16 pitcheos en el primer encuentro, lo que sugiere que el cuerpo de relevistas será clave para mantener la ventaja en la serie.