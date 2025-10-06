MLB

Así se disputará la jornada de este lunes 6 de octubre en la postemporada de la MLB

En esta ocasión se verán nuevamente los equipos de la Liga Nacional 

Por

Meridiano

Domingo, 05 de octubre de 2025 a las 11:16 pm
FOTO: CORTESÍA
La acción de la postemporada en el mejor beisbol del mundo continúa este lunes, 6 de octubre y en esta ocasión, le toca verse las caras a los conjuntos de la Liga Nacional.

Las cuatro novenas que están disputando la Serie Divisional del viejo circuito descansaron este domingo, no obstante, ahora rotarán con la Americana, teniendo el día libre las organizaciones de esta Liga.

Jesús Luzardo con un gran reto:

En el primer enfrentamiento de la jornada de medirán los Dodgers de Los Angeles y los Phillies de Philadelphia, quienes tienen la obligación de empatar la llave porque repiten el duelo en casa.

 

Quién tendrá la responsabilidad de subirse al montículo por los Phillies, será el venezolano Jesús Luzardo y por el lado de los californianos lo hará Blake Snell, en un duelo de zurdos prometedor.

  • Dodgers de Los Angeles (Blake Snell) vs Phillies de Philadelphia (Jesús Luzardo) 6:08pm.

Cachorros y Brewers con expectativas:

El segundo y último encuentro de esta fecha, será entre los Cachorros de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee, en una serie donde están arriba los Brewers (1-0). 

De cara a este duelo, la mayor incertidumbre de los locales está relacionada al criollo Jackson Chourio, quien abandonó el primero de este cruce en el segundo episodio por molestias en la pierna.

  • Cachorros de Chicago (Shota Imanaga) vs Cerveceros de Milwaukee (Aaron Ashby) 9:08pm.

 

 

 

MLB