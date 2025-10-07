Álbum de la LVBP + barajitas con Meridiano y 2001. ¿Cuándo comprarlo?

Suscríbete a nuestros canales

Por Andrea Matos Viveiros

La LVBP está por comenzar, y Meridiano, por tradición ofrece más a sus aficionados. Se trata de una propuesta que combina pasión y entretenimiento para todos los fanáticos del beisbol venezolano.

Álbum de colección y barajitas icónicas

Esta temporada, los seguidores podrán disfrutar de una colección exclusiva que rinde homenaje a los Íconos de la LVBP. Tendrá 64 barajitas que retratan a los jugadores más emblemáticos y los momentos más memorables del campeonato nacional.

El lanzamiento oficial del álbum Íconos de la LVBP será el 10 de octubre, día en el que circulará junto a las primeras 8 barajitas en los diarios Meridiano y 2001. A partir de entonces, cada viernes durante ocho semanas, los lectores de Meridiano y 2001 en la Gran Caracas podrán seguir completando su colección. El calendario de distribución será el siguiente:

10 de octubre: álbum + 8 barajitas

17, 24 y 31 de octubre: 8 barajitas por semana

7, 14, 21 y 28 de noviembre: 8 barajitas por semana

Meridiano te da más

Además, la emoción del campeonato se vivirá en directo con la transmisión de los mejores juegos de la LVBP 2025 por Meridiano Televisión. A partir del 15 de octubre, los aficionados también podrán acceder a partidos exclusivos y gratis por streaming en meridiano.net/meridianotv, desde cualquier dispositivo.

La cobertura se complementa con la sección “Jugada a Jugada” en meridiano.net, que ofrecerá estadísticas, alineaciones y análisis detallados de cada encuentro.

Meridiano no tiene competencia, esta es la casa de la pelota criolla. La LVBP se vive por el canal de los especialistas en deportes.