¡En su nueva casa! Ozzie Guillén se reportó con los Tigres de Aragua (+Detalles)

Tras su salida de los Tiburones de La Guaira, Oswaldo "Ozzie" Guillén encontró trabajo rápido para la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de BeisboL Profesional (LVBP), ya que fue contratado por los Tigres de Aragua. Este experiementado dirigente, con pasado en Grandes Ligas, arriba a la franquicia de Maracay con la intención de regresarlo a lo más alto del circuito rentado.

El oriundo de Ocumare del Tuy dirigirá a su segundo equipo en el beisbol venezolano y sin duda las expectativas con el equipo de Maracay son grandes, tomando en cuenta el recorrido y los éxitos recientes que alcanzó en la pelota invernal, recordando que acabó la sequía de 36 años del equipo "salado", que además, coronó con el título de Serie del Caribe en Miami.

Ozzie Guillén ya está en Maracay

A través de sus redes sociales, los Tigres de Aragua anunciaron la mañana de este 8 de octubre la llegada de Ozzie Guillén, que ya está a disposición del equipo para dirigir su primera practica como mánager. Sin duda alguna, su llegada al José Pérez Colmenares es una noticia notable tanto para el equipo, como para la LVBP en general, tomando en cuenta que ya está listo uno de los mejores mánagers en la historia de Venezuela.

Oswaldo Guillén ha tenido una trayectoria marcada por la intensidad y la constancia en la LVBP. En las temporadas que ha dirigido de principio a fin (2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 y 2024-2025), acumula un récord de 108 victorias y 136 derrotas, una muestra del largo recorrido que ha tenido en los banquillos del beisbol.

La campaña 2023-2024 marcó un punto de inflexión en su carrera. Guillén rompió una espera de 36 años sin títulos para los Tiburones y devolvió a La Guaira al trono de la LVBP, un logro que trascendió lo deportivo por el impacto emocional en la afición. Como si fuera poco, llevó al conjunto venezolano a conquistar la Serie del Caribe, un triunfo que lo colocó en un pedestal histórico al convertirse, junto a Tom Lasorda, en uno de los dos únicos mánagers con títulos tanto en el “Clásico Caribeño” como en la Serie Mundial.