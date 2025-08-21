MLB

MLB: Julio Rodríguez con el mejor agosto de su carrera en Grandes Ligas

El pelotero dominicano ha convertido el mes de agosto en su vitrina persona para demostrar todo su poder, rendimiento y liderazgo

Por Jeferson Palacin
Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 01:20 pm
MLB: Julio Rodríguez con el mejor agosto de su carrera en Grandes Ligas
Julio Rodríguez - Marineros de Seattle - AP Photo/Lon Horwedel
Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez está firmando un final de temporada espectacular con Marineros de Seattle en este 2025. El dominicano está mostrando el mejor agosto de su carrera, explotando su nivel para batear contra cualquier ofensiva: Jonrones, impulsadas y muchas en Grandes Ligas.

NOTAS RELACIONADAS

Rodríguez en sus últimos 15 juegos está bateando: .339 promedio con 62 turnos, 11 anotadas, 21 hits, 5 dobles, 5 jonrones, 12 impulsadas y 1.072 OPS. Con esos números no solo está imparable, además, registra el mejor mes de agosto de su carrera en Las Mayores.

Como muestra del gran rendimiento de Julio en esta época del año, en 2024 estaba bateando: .234 con 15 hits, 2 jonrones y 9 impulsadas. Sin embargo, el ascenso ha sido tal, que en 2025 por ahora registra: 24 hits, 6 jonrones y 15 impulsadas con promedio de .320.

Números de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2025

Ha sido una campaña bastante desigual para Julio Rodríguez, no comenzó el año fuerte, pero lo está terminando por encima del resto. Eso es una buena señal, para un equipo como Marineros de Seattle que suena con alcanzar la postemporada y un poco más en Las Mayores.

Números de Julio Rodríguez en 2025

- 127 juegos, 526 turnosm 82 anotadas, 138 hits, 24 dobles, 4 triples, 25 jonrones, 71 impulsadas, 32 boletos, 23 bases robadas, .262 promedio, .316 OBP, .466 SLG, .782 OPS

Julio Rodríguez rumbo a superar el top de extrabases en una temporada

Julio Rodríguez está a solo 18 extrabases de superar el tope máximo de su carrera en la MLB. En 2023 registró 71, en una campaña bastante productiva para el dominicano. Ahora tiene 53, a falta de 35 encuentros parece que pueda alcanzar y superar la marca sin problemas en 2025.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada Travers Stakes
Jueves 21 de Agosto de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB