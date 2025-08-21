MLB: Julio Rodríguez con el mejor agosto de su carrera en Grandes Ligas

Suscríbete a nuestros canales

Julio Rodríguez está firmando un final de temporada espectacular con Marineros de Seattle en este 2025. El dominicano está mostrando el mejor agosto de su carrera, explotando su nivel para batear contra cualquier ofensiva: Jonrones, impulsadas y muchas en Grandes Ligas.

Rodríguez en sus últimos 15 juegos está bateando: .339 promedio con 62 turnos, 11 anotadas, 21 hits, 5 dobles, 5 jonrones, 12 impulsadas y 1.072 OPS. Con esos números no solo está imparable, además, registra el mejor mes de agosto de su carrera en Las Mayores.

Como muestra del gran rendimiento de Julio en esta época del año, en 2024 estaba bateando: .234 con 15 hits, 2 jonrones y 9 impulsadas. Sin embargo, el ascenso ha sido tal, que en 2025 por ahora registra: 24 hits, 6 jonrones y 15 impulsadas con promedio de .320.

Números de Julio Rodríguez con Marineros de Seattle en 2025

Ha sido una campaña bastante desigual para Julio Rodríguez, no comenzó el año fuerte, pero lo está terminando por encima del resto. Eso es una buena señal, para un equipo como Marineros de Seattle que suena con alcanzar la postemporada y un poco más en Las Mayores.

Números de Julio Rodríguez en 2025

- 127 juegos, 526 turnosm 82 anotadas, 138 hits, 24 dobles, 4 triples, 25 jonrones, 71 impulsadas, 32 boletos, 23 bases robadas, .262 promedio, .316 OBP, .466 SLG, .782 OPS

Julio Rodríguez rumbo a superar el top de extrabases en una temporada

Julio Rodríguez está a solo 18 extrabases de superar el tope máximo de su carrera en la MLB. En 2023 registró 71, en una campaña bastante productiva para el dominicano. Ahora tiene 53, a falta de 35 encuentros parece que pueda alcanzar y superar la marca sin problemas en 2025.