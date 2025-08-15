Llegó el 24 para Julio Rodríguez, pero Seattle perdió ante Baltimore (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano de los Marineros de Seattle, Julio Rodríguez, disparó este jueves su vigésimo cuarto (24) cuadrangular de la temporada 2025, en el encuentro ante los Orioles de Baltimore. Compromiso que se llevó a cabo en el Oriole Park at Camden Yards, casa del conjunto de Maryland, ante 14.083 aficionados.

Este es el tercer jonrón del patrullero en los últimos siete juegos. El batazo de vuelta entera es el sexto ante los Orioles en su carrera y el tercero en Camden Yards.

El batazo de Julio Rodríguez

En la parte alta de la primera entrada, el patrullero del conjunto naviero se presentó en el plato para tomar su tercer turno del compromiso ante los lanzamientos del derecho Rico García. Para ese momento, el cotejo se encontraba cinco (5) carreras por cero (0) a favor de los locales.

Con un out en la pizarra, corredor en la inicial y en cuenta de dos malas dos buenas; García tiró una recta de 94 millas por hora alta en la zona de strike, lanzamiento que Rodríguez no dejaría pasar y haría swing y conectaría la pelota a lo más profundo del jardín central-derecho.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Julio Rodríguez tuvo una velocidad de salida de 103.6 millas por hora y recorrió 381 pies de distancia.

Los números de Julio Rodríguez

Julio Rodríguez se encuentra en su cuarta temporada en Las Mayores, todas con el conjunto de Seattle. El patrullero tiene un promedio vitalicio de .273, con 609 incogibles, 104 jonrones y 313 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .259/.315/.457 (Avg/Obp/Slg); en 499 apariciones al bate, el jardinero dominicano ha conectado 129 incogibles, 24 cuadrangulares, anotado 80 e impulsado 67. Ha recibido 32 boletos y se ha ponchado en 119 oportunidades.