MiLB: Magallanero Luis Suisbel se afianza como un prospecto élite en Seattle

Suscríbete a nuestros canales

Desde su irrupción en la temporada 2024/25 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, Luis Suisbel se ha convertido en un nombre realmente importante y seguido dentro del mundo de la pelota criolla. El infielder, quien fue uno de los novatos sensación de la campaña anterior, no solo brilla en nuestro país, sino que además gana cada vez más terreno en Estados Unidos.

Y es que el oriundo de Valencia es cada vez más importante dentro de su organización, los Marineros de Seattle, en donde ha tenido una de sus mejores temporadas individuales hasta los momentos. En 342 turnos tomados en Clase A+, ha conectado 20 batazos de vuelta completa, que han servido para impulsar 54 rayitas.

Con estos fenomenales números, Luis Suisbel ha subido peldaños dentro del listado de mejores prospectos de Seattle. Al inicio de la campaña, en abril, era el prospecto número 30 del equipo. Ahora, con su incansable trabajo y sus muestras de talento, ya se coló dentro del top 20.

Luis Suisbel entre los 20 mejores de Seattle

En la nueva actualización del ranking de prospectos de las Grandes Ligas, el venezolano Luis Suisbel ha subido puestos dentro del listado interno de los Marineros de Seattle, en donde ahora aparece como el prospecto #20 de la franquicia.

Por supuesto, este salto en la lista no es casualidad. De momento, el carabobeño registra promedios de .231/.328/.453/.781 en su primera zafra en Clase A Fuerte, categoría en la que ha debutado en este 2025. Además, como se mencionó anteriormente, tiene 20 cuadrangulares y 54 remolcadas, números que le dan más fuerza a un año que ha sido espectacular para él.

Sin duda, Luis Suisbel le sacó provecho a su pasantía por la LVBP en la 2024/25. Ante esto, no sería sorpresa que Seattle le abra las puertas nuevamente para jugar con los Navegantes del Magallanes en la temporada 2025/26, y así impulsar todavía más su desarrollo como pelotero.