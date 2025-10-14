Asesinan en prisión a importante exlíder de banda de rock inglesa

Suscríbete a nuestros canales

El exlíder de Lostprophets, Ian Watkins condenado a 29 años por crímenes de pedofilia, fue asesinado en prisión luego de ser víctima de un ataque con cuchillo. Dos reclusos han sido acusados de la muerte, que se produce dos años después de otro intento de asesinato en la cárcel.

El exvocalista de la banda de rock Lostprophets, Ian Watkins ha sido asesinado dentro de la cárcel, donde cumplía una condena de 29 años por una serie de delitos sexuales contra menores.

​El deceso se produjo el sábado 11 de octubre tras un violento altercado en el centro penitenciario, cundo dos hombres, de 25 y 43 años, apuñalaron al músico. Los médicos de la prisión confirmaron que Watkins murió en el acto debido a la gravedad de las heridas.

​Esta no era la primera vez que el polémico cantante se veía envuelto en un violento incidente en la cárcel. Hace dos años, sobrevivió a un intento de asesinato cuando tres reclusos lo apuñalaron, aunque el ataque fue grave, logró sobrevivir.

​Tras las rejas por delitos sexuales

​Ian Watkins fue arrestado en 2012 y su juicio se convirtió en uno de los escándalos más sonados en el Reino Unido. El cantante fue condenado un año más tarde a 29 años de prisión por crímenes "depravados" y "premeditados".

​La investigación policial reveló que el exlíder de Lostprophets no solo poseía numeroso material de abuso infantil, sino que también había intentado cometer agresiones sexuales contra bebés, en complicidad con dos seguidoras.

​Luego del escándalo la imagen pública de la banda inglesa se vio perjudicada y provocó su inmediata disolución.

​