One Direction vuelve a teñirse de luto: muere exintegrante de su grupo

Una vez más, One Direction sufre la pérdida de una pieza importante en su agrupación a casi un año de la trágica muerte de Liam Payne, uno de sus vocalistas.

En esta ocasión se trata de Paul Roberts excoreógrafo y figura clave en la maquinaria escénica de la banda británica, quien falleció a sus 52 años el pasado 26 de septiembre de 2025 tras una larga y valiente lucha contra el cáncer.

El brillo de Paul Roberts en One Direction

Aunque no estuviera frente al micrófono, Roberts se posicionó como uno de los pilares invisibles detrás del espectáculo. Durante varias giras del grupo, fue responsable de coordinar coreografías, supervisar la infraestructura escénica y dar forma a la imagen visual que hoy los fans recuerdan.

Pero, su trabajo trascendió los conciertos. También participó en grandes videoclips del conjunto, como “Kiss You”, “Best Song Ever” y “Steal My Girl”. Con la separación o pausa de la banda, Paul no quedó en el olvido, pues, colaboró en proyectos de artistas como Harry Styles.

Desde sus orígenes en Lincolnshire, Inglaterra, pasó de estudiar artes escénicas al interior de compañías teatrales locales hasta convertirse en un referente en el circuito musical.

El mensaje de despedida

En su cuenta oficial de Instagram, dejaron un emotivo mensaje de despedida: “La noche del 26 de septiembre de 2025, tras una valiente batalla contra el cáncer, Paul falleció en su casa, rodeado de su familia. Su partida, al igual que su vida, estuvo llena de gracia. Q.E.P.D”.

Hasta ahora, ninguno de los exintegrantes de One Direction ha emitido declaraciones formales sobre la triste partida. No obstante, las redes sociales se han inundado de mensajes de condolencia espontáneos, recuerdos de giras y agradecimientos por el legado que deja.