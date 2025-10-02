NFL regresas a México con un partido de la temporada regular ¿Cuál será el estadio?

Suscríbete a nuestros canales

Roger Goodell, comisionado de la National Football League (NFL), lo anunció este jueves 2 de octubre que México volverá a tener un partido de fútbol americano. El último partido de este deporte se jugó en el Estadio Azteca de Ciudad de México, el cual ha sido la única sede.

Goodell dio la noticia durante una conferencia de prensa en el Estadio Twickenham de Londres, Inglaterra, donde destacó que encuentran muy contentos de complacer a sus fans mexicanos: "Volveremos a Ciudad de México el próximo año (2026), lo cual nos entusiasma mucho".

El máximo representante de la NFL no detalló si el Estadio Azteca será la sede para 2026 o si otro de los recintos deportivos que serán remodelados para el Mundial de 2026 podrán albergar el juego de la temporada regular.

Recordemos que la última vez que la NFL piso tierras mexicanas fue 2022 cuando se enfrentaron los San Francisco 49ers contra los Arizona Cardinals en donde los californianos se impusieron por un marcador de 39-10 en la cancha del Estadio Azteca con Grupo Firme como artista invitado.

Un poco de historia de la NFL en México

La Ciudad de México fue la primera en la historia que recibió un partido de la NFL en este siglo y que le abrió las puertas a lo que hoy se conoce como la Serie Internacional. El primer partido que se disputó en el Estadio Azteca fue en octubre de 2005 bajo el nombre de "NFL Fútbol Americano" juego que tuvo como protagonista a los Arizona Cardinals que derrotaron a los San Francisco 49ers por marcador de 31–14.

Hasta la fecha cinco partidos se han disputado en suelo mexicano. Los equipos en han visto acción en el Azteca son: San Francisco 49ers (2), Arizona Cardinals (2), Oakland Raiders (2), Kansas City Chiefs, Houston Texans, New England Patriots y Los Angeles Chargers.

Resultados en México:

2 de octubre de 2005

Arizona Cardinals 31 – 14 San Francisco 49ers

Estadio Azteca, Ciudad de México

21 de noviembre de 2016

Oakland Raiders 27 – 20 Houston Texans

Estadio Azteca, Ciudad de México

19 de noviembre de 2017

New England Patriots 33 – 8 Oakland Raiders

Estadio Azteca, Ciudad de México

18 de noviembre de 2019

Kansas City Chiefs 24 – 17 Los Angeles Chargers

Estadio Azteca, Ciudad de México

21 de noviembre de 2022

San Francisco 49ers 38 – 10 Arizona Cardinals

Estadio Azteca, Ciudad de México