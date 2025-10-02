Semana 5 de la NFL en vivo y en exclusiva para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

Cada vez son más los aficionados de la NFL en Venezuela, y por supuesto, esto es gracias a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Este domingo 5 de octubre los fanáticos venezolanos podrán disfrutar en exclusiva de un duelo imperdible: Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks.

NFL en vivo y en exclusiva

El encuentro será transmitido en vivo y gratis en señal abierta para toda Venezuela

Domingo 5 de octubre en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta

Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks

Antesala: 3:45 P.M. | Inicio: 4:05 P.M.

En HD por Inter GO, Simpleplus y Netuno GO

Los Tampa Bay Buccaneers, con una ofensiva renovada y en plena lucha por mantenerse en la cima de la NFC Sur, se mantienen en el primer puesto con récord de 3-1 (Loc. 1-1, Vis. 2-0).

Por su parte, Seahawks ocupa la segunda casilla de la NFC Oeste con récord de 3-1 (Loc. 1-1, Vis. 2-0). Llegan a este encuentro con una defensa sólida que buscará dar la sorpresa.

Este domingo 5 de octubre, la cita es con la emoción, la adrenalina y la intensidad de la NFL por Meridiano Televisión. Y el lunes, a las 7;00p.m. sintoniza Zona Touchdown con el mejor resumen del fin de semana. ¡No te lo puedes perder!