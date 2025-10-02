NFL

Semana 5 de la NFL en vivo y en exclusiva para Venezuela

La temporada 2025-2026 de la NFL continúa encendiendo pasiones por Meridiano Televisión. Te contamos cuál juego podrás ver este domingo 5 de octubre

Por

Meridiano

Jueves, 02 de octubre de 2025 a las 11:30 am
Semana 5 de la NFL en vivo y en exclusiva para Venezuela
Suscríbete a nuestros canales

Andrea Matos Viveiros

 

Cada vez son más los aficionados de la NFL en Venezuela, y por supuesto, esto es gracias a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Este domingo 5 de octubre los fanáticos venezolanos podrán disfrutar en exclusiva de un duelo imperdible: Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks.

NFL en vivo y en exclusiva

El encuentro será transmitido en vivo y gratis en señal abierta para toda Venezuela

  • Domingo 5 de octubre en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta

Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks

Antesala: 3:45 P.M. | Inicio: 4:05 P.M.

En HD por Inter GO, Simpleplus y Netuno GO

Los Tampa Bay Buccaneers, con una ofensiva renovada y en plena lucha por mantenerse en la cima de la NFC Sur, se mantienen en el primer puesto con récord de 3-1 (Loc. 1-1, Vis. 2-0).

Por su parte, Seahawks ocupa la segunda casilla de la NFC Oeste con récord de 3-1 (Loc. 1-1, Vis. 2-0). Llegan a este encuentro con una defensa sólida que buscará dar la sorpresa.

 

Este domingo 5 de octubre, la cita es con la emoción, la adrenalina y la intensidad de la NFL por Meridiano Televisión. Y el lunes, a las 7;00p.m. sintoniza Zona Touchdown con el mejor resumen del fin de semana. ¡No te lo puedes perder!

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Jueves 02 de Octubre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
NFL