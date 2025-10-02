Semana 5 de la NFL en vivo y en exclusiva para Venezuela

Andrea Matos Viveiros
Cada vez son más los aficionados de la NFL en Venezuela, y por supuesto, esto es gracias a Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes. Este domingo 5 de octubre los fanáticos venezolanos podrán disfrutar en exclusiva de un duelo imperdible: Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks.
NFL en vivo y en exclusiva
El encuentro será transmitido en vivo y gratis en señal abierta para toda Venezuela
- Domingo 5 de octubre en vivo y en exclusiva para Venezuela en señal abierta
Tampa Bay Buccaneers vs Seattle Seahawks
Antesala: 3:45 P.M. | Inicio: 4:05 P.M.
En HD por Inter GO, Simpleplus y Netuno GO
Los Tampa Bay Buccaneers, con una ofensiva renovada y en plena lucha por mantenerse en la cima de la NFC Sur, se mantienen en el primer puesto con récord de 3-1 (Loc. 1-1, Vis. 2-0).
Por su parte, Seahawks ocupa la segunda casilla de la NFC Oeste con récord de 3-1 (Loc. 1-1, Vis. 2-0). Llegan a este encuentro con una defensa sólida que buscará dar la sorpresa.
Este domingo 5 de octubre, la cita es con la emoción, la adrenalina y la intensidad de la NFL por Meridiano Televisión. Y el lunes, a las 7;00p.m. sintoniza Zona Touchdown con el mejor resumen del fin de semana. ¡No te lo puedes perder!