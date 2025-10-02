Madonna contempló quitarse la vida durante un episodio de colapso mental

Suscríbete a nuestros canales

En un momento de la vida, Madonna contempló el suicidio tras verse en vuelta en una complicada situación familiar que la dejó vulnerable y al borde del colapso emocional.

La “Reina del Pop” abrió su corazón y su vida personal al compartir la ardua batalla legal por la custodia de su hijo Rocco con su exesposo Guy Ritchie, aunque la decisión fue favorable, aquellos meses fueron un infierno para ella.

“Que alguien tratase de quitarme a mi hijo, era igual que quisiera que me mataran; eso pensaba”, comentó en el podcast On Purpose.

Madonna contempló el suicidio

La lucha por la custodia de su hijo Rocco, de 15 años para aquel entonces, se prolongó por ocho meses en tribunales británicos y luego en Nueva York. Mientras Madonna tenía un pleito legal con su ex, debía mantenerse firme frente a una apretada agenda con actividades y presentaciones.

Esto la llevó a un colapso emocional muy fuerte al punto de considerar quitarse la vida. “Contemplé el suicidio. Eso probablemente suena muy raro viniendo de mí porque yo no soy emo, pero pensaba: ‘Ya no puedo soportar este dolor’”, confesó.

Durante sus conciertos, la cantante lloraba tras bastidores, considerando este episodio como “uno de los momentos más dolorosos”.

Esta es la primera vez en nueve años que aborda públicamente el tema en tal profundidad, con la intención de demostrar que incluso en los momentos más oscuros se puede encontrar la fuerza para reconstruirse y salir adelante.