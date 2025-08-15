Esta Miss Universo quiso quitarse la vida al ser fuertemente criticada

Suscríbete a nuestros canales

Andrea Meza, la Miss Universo 2021, reveló en “La mesa caliente” un capítulo doloroso e íntimo de su vida que la llevó al límite; un episodio donde la opinión pública sobre su apariencia impactó profundamente su salud física y emocional.

“La gente me odiaba al nivel de desear que me muriera solamente por cómo me veía”, confesó con valentía mientras se sincera frente a sus compañeras de set.

Andrea Meza se sincera

Ese acoso constante no la quebró por completo, pero sí desató un problema que muchas jóvenes conocen solo muy bien: trastornos alimenticios.

“Yo ya venía trabajando mucho en mi autoestima. Yo, en otras experiencias, incluso llegué a tener trastornos alimenticios porque era esa presión de que te tienes que ver de cierta manera”, compartió la exreina.

Superación de la mexicana

A pesar del dolor, la azteca decidió transformar esa presión en poder. Declaró: “Cuando llego a Miss Universo, yo dije: yo voy a hacer lo que sea mejor para mi cuerpo, trabajarlo normal, tener una alimentación balanceada, saludable, cuidarme, amarme”.

“No voy a dejar que me quieran meter en ningún estereotipo y si gano, voy a ganar porque soy yo misma, con el cuerpo que Dios me dio, y gané”. Esa determinación la llevó no solo a conquistar la corona, sino a recuperar su narrativa: ser fiel a sí misma antes que seguir un molde ajeno.