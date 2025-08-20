Madonna celebras sus 67 con un “ritual verdaderamente sagrado”

Suscríbete a nuestros canales

La ‘Reina del pop’, Madonna, celebró su cumpleaños número 67 con un “ritual verdaderamente sagrado”, así lo describió en redes sociales a través de una publicación del resumen de su día más especial.

Madonna, eligió la histórica ciudad de Siena, Italia, como escenario para una celebración que combinó el lujo de un viaje personal con la tradición de uno de los eventos más antiguos del país: el Palio de Siena.

Durante su estadía no solo fue un festejo pro un año más de vida, sino la realización de un anhelado sueño personal.

Un ritual sagrado

​La artista viajó específicamente para presenciar en persona la famosa carrera de caballos que se celebra desde 1482 en el país europeo, un evento lleno de simbolismo y pasión.

En un reel compartido en su cuenta de Instagram, la intérprete de “Vogue” expresó la profunda emoción que sintió al presenciar el ritual sagrado del Palio. “No hay palabras para describir la emoción, la tensión y la pompa”, escribió.

“Un ritual verdaderamente sagrado para presenciar a miles de personas en silencio antes de que comience la carrera! La propia carrera es imposible de describir”, agregó.

​La celebración de cumpleaños de Madonna fue un evento que notó la presencia de su novio, el exfutbolista Akeem Morris, y sus hijas Lourdes y Mercy. El audiovisual mostró a la artista y su grupo interactuando con lugareños, participando en animados bailes y disfrutando de un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la noche.