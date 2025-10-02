LIDOM: Tigres del Licey reclama ser escuchado en planes sobre el Quisqueya

Suscríbete a nuestros canales

Miguel Guerra, presidente de Tigres del Licey, se mostró preocupado ante la falta de consulta sobre el futuro del Estadio Quisqueya Juan Marichal. Aún no se decide entre nuevo estadio o una remodelación; pero el club asegura que no ha tenido acceso a nada clave del proyecto.

Guerra recalcó que el Licey representa cerca del 50% de la fanaticada nacional y ha sido inquilino del Quisqueya por más de siete décadas. “No hemos sido tomados en cuenta en decisiones relevantes”. Además, señaló que esta exclusión genera suspicacias innecesarias.

El presidente Luis Abinader creó por decreto una Comisión Evaluadora para analizar la viabilidad de un nuevo estadio en el Ensanche La Fe. Aunque Tigres respalda la labor, insiste en que cualquier decisión debe incluir a quienes han habitado el Estadio Quisqueya por décadas.

El Estadio Quisqueya repite fallas estructurales cada octubre

Cada octubre, el Estadio Quisqueya enfrenta el mismo guion: filtraciones en los techos, baños clausurados, cableado expuesto y áreas sin terminar. La falta de mantenimiento preventivo han convertido el inicio de temporada en una improvisación que afecta a fanáticos y jugadores.

Tigres del Licey y Leones del Escogido han tenido que ajustar entrenamientos y logística por obras inconclusas. Clubhouses inundados, torres de iluminación con fallas y zonas de prensa sin condiciones. La infraestructura no respira el estándar que merece el béisbol dominicano.

La reiteración de estos problemas ha generado reclamos públicos. La falta de condiciones adecuadas afecta la imagen institucional de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana. El Quisqueya, símbolo histórico del béisbol nacional, merece más que parches y promesas sin cumplir.

República Dominicana merece un estadio de Grandes Ligas

La República Dominicana, cuna de peloteros élite, merece un estadio que respire funcionalidad. No se trata de replicar la capacidad de los parques MLB, sino de garantizar infraestructura moderna para la afición, los equipos, la prensa y las transmisiones en pleno 2025.

El Estadio Monumental Simón Bolívar puede ser un buen ejemplo de lo que necesita el país. No se trata de replicar esa escala, pero si debe buscar algo compacto, funcional, y que respire béisbol todo el año. La pelota dominicana merece un estadio que honre su legado a futuro.