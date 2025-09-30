Cancelan “Serie del Tequila” entre Leones del Escogido y Charros de Jalisco (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

La serie de dos partidos enfrentaría a los campeones mexicanos y dominicanos a principio del mes de octubre, como parte de la pretemporada de sus respectivas ligas, fue cancelada, según informaron este martes los organizadores.

El evento estaba programado para los días 4 y 5 de octubre en el Estadio Panamericano de Zapopan, pero una serie de complicaciones obligaron a tomar la decisión.

Cancelación de compromiso

De acuerdo a lo informado por los Charros de Jalisco y posteriormente replicado por los Leones del Escogido, a través de la red social X (anteriormente Twitter), la denominada Serie del Tequila 2025 “Duelo de Campeones”, varios fueron los motivos que provocaron la cancelación:

La falta de aprobación del Acuerdo Invernal (Winter Agreement) entre la CBPC y la MLB, lo que limita permisos y seguros para jugadores afiliados.

(Winter Agreement) entre la CBPC y la MLB, lo que limita permisos y seguros para jugadores afiliados. Dificultades logísticas para integrar los rosters titulares, sobre todo en el caso de los Charros, cuyos peloteros vienen de disputar los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol.

para integrar los rosters titulares, sobre todo en el caso de los Charros, cuyos peloteros vienen de disputar los playoffs de la Liga Mexicana de Béisbol. Retrasos en las labores de mantenimiento del Estadio Panamericano, agravados por las lluvias en la región.

“Agradecemos la comprensión de nuestra afición, medios y patrocinadores. Seguiremos trabajando para brindar espectáculos de beisbol de primer nivel”, agrega el comunicado.

Asimismo, anunciaron que en las próximas horas se dará a conocer el mecanismo de reembolso o abono de los boletos adquiridos, válido para juegos de la temporada 2025-26 de la Liga ARCO Mexicana del Pacífico (LaMP).

“Reiteramos nuestro compromiso para ofrecer espectáculos de primer nivel y fortalecer los lazos de amistad entre México y República Dominicana en el ámbito del béisbol profesional”, señalaron en el comunicado.

Acuerdos invernales

A poco más de dos semanas de que inicie la acción de las ligas de béisbol invernal en el Caribe, MLB y la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe (CBPC) no han podido suscribir los nuevos Acuerdos Invernales.

De acuerdo con la información obtenida por ESPN Digital, el impasse se debe a la posición que ha establecido el Sindicato de Jugadores de la MLB, aunque se ha reportado que las partes no se encuentran lejos de finalizar el acuerdo.

En el caso particular de LIDOM, de acuerdo con su encargado de prensa y comunicaciones, Satosky Terrero, los equipos de la liga dominicana se encuentran negociando directamente con los equipos de MLB la participación de sus jugadores en el torneo dominicano y la situación se mantiene controlada, a pesar de no existir acuerdo en estos momentos.