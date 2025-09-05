Harry Styles anda de amores con hija de este famoso cantante

Suscríbete a nuestros canales

Si hay alguien que tiene a todos nerviosos con sus romances es Harry Styles, el exintegrante de One Direction ha sido vinculado con varias famosas a lo largo de su carrera. Esta vez, suma una nueva conquista para nada alejada a los reflectores, pues se trata de la hija de un icónico cantante.

Desde hace semanas se especulaba que Harry anda de amores con la hija de Lenny Kravitz, con quien fue visto en Roma el pasado 24 de agosto. Sin ningún tipo de confirmación, los paparazzis le hicieron seguimiento hasta capturarlos juntos como dos tortolitos.

Harry Styles y Zoë Kravitz fueron vistos tomados de la mano en un paseo por las calles, ante la mirada de los fotógrafos siguieron como si nada con su recorrido. Las dos figuras estaban en plan romántico: cariñosos como una pareja enamorada.

Este nuevo romance tomó por sorpresa a los fans del cantante y de la actriz, sin embargo, han dado su aprobación, asegurando que combinan gracias a sus estilos característicos.

Una cita combinada

Aunque el intérprete de As it was no suele confirmar sus noviazgos, esta vez es imposible negar que entre los dos existe mucho más que una amistad cercana.

Harry Styles, despojado de todo su brillo sobre el escenario, lució unos jeans en mezclilla azul, una camiseta de manga larga, un pull over azul marino, con un cinturón negro.

Mientras que Zoë Kravitz, optó por unos jeans oscuros a la cadera con una t-shirt azul marino que dejaba a la vista su marcado abdomen. Ambos combinaron su estilo con unos lentes de sol.