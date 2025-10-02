Junior Alvarado con clase y categoría se lleva el Matron S. G3 por $175.000 en New York

Suscríbete a nuestros canales

Se lleva a cabo el programa del jueves 2 de octubre en el hipódromo de Aqueduct, donde se corre el Belmont at the Big A. Este evento tiene ocho carreras, entre ellas el Matron S. G3, con un valor de $175.000, que fue ganada por Final Accord, montado por el jinete venezolano Junior Alvarado.

Junior Alvarado se lleva el Matron S. G3

La quinta de la jornada de este jueves en New York fue programada, la Matron S. G3, una prueba sprint en pista de grama sobre distancia de 1.200 metros. Esta prueba atrajo a 12 hembras juveniles de dos años, de las cuales firmaron ocho y el resto fue retirada. Final Accord, con Junior Alvarado, se adjudicó el triunfo para el entrenador Mark Casse.

Final Accord, con Junior Alvarado, salió en medio del grupo sin apresurar a su montura, mientras que la veloz Should’ve con Joel Rosario marcaba los splits de 22 y 44,3. En la entrada de la recta final, Alvarado hace correr a su conducida y la misma comienza su avance explosivo por el centro de cancha. La veloz en su cansancio no opuso resistencia y fue desplazada para quedar tercera, porque Royal Testament le arrebató la posición de escolta. Final Accord estiró una ventaja no mayor de dos largos y crono de 68”2 para la distancia.

Final Accord, propiedad de Barber, Gary y Deutsch, Peteres, es una potra de dos años hija de War of Will en la yegua Closing Statement por Blame, que fue presentada por Mar Casse. Mantuvo su invicto en dos presentaciones, luego de debutar con una victoria el pasado mes de septiembre en Woodbine, por cuatro largos. Final Accord, dejó en la taquilla $13.76 a ganador, $4.02 a placé y $2.60 a show.

Junior Alvarado, le resta un compromiso en la séptima competencia por un Allowance Optional Claiming, sobre el ejemplar Immensitude, para el entrenador Bill Mott. El Matron S (G3) siginifico para el jinete venezolano su stakes 24 de la temporada, de las cuales 13 han sido de Graded.