Chef venezolano reacciona a los rumores de amor con Elizabeth Gutiérrez

Suscríbete a nuestros canales

Jesús Díaz, mejor conocido como el Chef Yisus, sostuvo recientemente una entrevista para el programa “Dime la neta”, en la que abordó las especulaciones de noviazgo con la actriz y modelo Elizabeth Gutiérrez.

Muy sincero

En la conversación el exdeportista criollo y conductor de “Despierta América”, fue muy claro en responder esos comentarios que iniciaron en el mes de julio sobre amores entre ambos, que como dato curioso vivieron rupturas con sus parejas.

La actriz de raíces mexicanas finalizó su amor con el actor William Levy, mientras que el Chef se separó de su esposa de años, María Juliana.

En la conversación Quique Usales le preguntó directo al venezolano si había amor con Eli, a lo que él respondió:

“No, una linda amistad simplemente, es una persona divina. Yo pienso que cualquier hombre soltero con el que ella comparte sin ningún tema de intimidad, sino amistosamente, la van a vincular porque es espectacular”, comentó.

Detalles de la separación

En el 2024 el venezolano y su esposa decidieron poner punto y final a su relación, tras años unidos y con un hogar establecido junto a sus hijas, Silvana y Anabella.

Hoy vive su vida de soltero pasando tiempo de calidad con sus dos retoñas, que considera lo más importante en su vida. “Yo las busco hoy al colegio y punto o yo me quedo con ellas estas dos horas y tú haces esto”, dijo.