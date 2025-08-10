William Levy se las canta a Raúl de Molina frente a las cámaras

Suscríbete a nuestros canales

El actor cubano, William Levy, visitó recientemente el popular programa "El Gordo y la Flaca" para hablar de su nueva serie "Camino a Arcadia", pero la conversación tomó un giro inesperado por algunas preguntas incómodas del presentador, Raúl de Molina.

William Levy y Raúl de Molina: momento de tensión

En medio de la entrevista, el cubano sacó a colación el tema de su separación con Elizabeth Gutiérrez: "¿De quién fue la culpa en la relación entre ustedes dos?", preguntó de forma directa.

De manera contundente, Levy respondió: "Tú puedes hablar eso con Elizabeth cuando quieras. Yo no voy a hablar de eso, los caballeros no tienen memoria".

Raúl insistió y lanzó otro comentario polémico: "Pero también eres muy mujeriego". Con una mezcla de ironía y firmeza, Levy contestó: "No tanto como tú", y añadió: "Me gustan las mujeres, pero me gusta la mujer con la que esté en ese momento".

El momento de tensión traspasó la pantalla y, el apuesto actor prefirió ponerle fin al tema con un contundente: "No confundas las cosas".

Más allá del choque mediático, el también modelo habló con madurez sobre la etapa de su vida tras la ruptura. Aseguró que él y Elizabeth están en un "punto de mucha paz" y que sus hijos son su motivación principal. No busca revivir el amor por ahora, pero tampoco cierra la puerta al futuro.

Separación de William y Elizabeth

Amos artistas anunciaron su separación en mayo de 2024, después de más de veinte años juntos. Elizabeth confirmó que, aunque siempre lo consideró el amor de su vida, sus objetivos habían cambiado con el tiempo.

“Actualmente no estamos juntos nunca fue por falta de amor”, declaró en una entrevista íntima. El actor, por su parte, defendió su versión del proceso diciendo que “muchas mentiras han sido contadas” y advirtió que la difamación podría traer consecuencias legales.