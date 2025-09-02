Conductores de "Despierta América" lloran la muerte de un integrante

Suscríbete a nuestros canales

El popular programa de Univisión “Despierta América” se encuentra de luto, al confirmarse la muerte de una miembro importante en el equipo de producción, que por muchos realizó un trabajo impecable labor. El presentador venezolano Raúl González, fue el encargado de dar la noticia a los espectadores.

El criollo dijo totalmente en vivo en la transmisión del lunes 1 de septiembre, que la muerte de Frey Matilla, ocurrió de manera repentina y que hasta el momento no se conocen las causas del deceso del hombre.

Palabras de dolor

“Hay noticias que no nos gusta dar, hoy en Despierta América estamos de luto. Desafortunadamente un compañero que durante muchos años alegró la mañana detrás de cámaras, Frey Matilla, falleció y nos vamos a quedar con el recuerdo, la alegría, la actitud, hasta siempre, descansa en paz", expresó Raúl con gran dolor.

En este sentido, todo el equipo del popular programa matutino envió condolencias a los familiares y amigos cercanos de Frey, por la dolorosa partida.

“Desde aquí desde Despierta América, a su esposa Irma, a su hijo, a su hija, le mandamos un fuerte abrazo”, comentaron.

Fuertes partidas

En los últimos meses el show conducido por Karla Martínez, Alan Tacher, Raúl González y Francisca Lachapel, ha sufrido fuertes partidas como la del productor José Pérez y la corresponsal de Nueva York, la venezolana Patricia Fuenmayor.

"Es una de esas noticias que no nos gusta dar. El mundo de la televisión está de luto. Se confirma el fallecimiento de nuestro queridísimo José Pérez, reconocido productor y creador de Despierta América, su partida deja un profundo vacío en la industria del entretenimiento latino”, expresó en mayo Karla Martínez.