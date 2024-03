Raúl González se sincera como nunca antes sobre su renuncia de Telemundo

“Cara a Cara con Rodner”, es el pódcast que realiza en YouTube el presentador venezolano Rodner Figueroa, en cual recibe a las celebridades más destacadas de la industria del entretenimiento hispano para hablar de sus carreras, trabajos y vida personal. En su último episodio, tuvo una conversación con el también conductor Raúl González, quien desnudo su alma para hablar de su paso por Telemundo.

González de raíces venezolanas anunció en el año 2014 su llegada a Telemundo para ser el rostro de un programa de variedades y entretenimiento para todos los latinos residenciados en Estados Unidos. Sin embargo, la situación no resultó como esperaba y decidió salir de la cadena televisiva.

“Hubo mucha gente que me recibió muy bien y hubo mucha gente que no me recibió bien, creo que la percepción era así como ‘ahora que van a traer a los de allá para ver si esto se levanta o podemos hacer algo’. Fue lo que yo sentí. Hubo dos o tres personas que todavía sigo en contacto con ellos porque fueron especial”, aseveró en el pódcast.

En la conversación Raúl se refiere que antes de ingresar por la puerta grande a Telemundo, venía de realizar “Despierta América” con la cadena Univisión, situación que asegura no le agradó a mucho de sus nuevos compañeros. Además, afirmó que nunca logró despegar los proyectos que le ofrecieron.

“El primer programa que hicimos ni siquiera se logró grabar con Telemundo, se canceló. Era un programa para hacerle la competencia a Nuestra Belleza Latina de Univisión, lo animaba con Rashel. Después quise hacer mi propio programa, que nunca se dio. Después pudimos hacer algo que se llamó ¡Qué noche!, con Angélica Vale, que no resultó como ellos esperaban”, puntualizó.

Igualmente, comentó que tras todos esos episodios su ego lo golpeó enormemente y decidió rechazar otro programa que le estaba ofreciendo Telemundo, en el horario matutino, decidiendo regresar a la cadena donde dio sus primeros pasos.

“Regreso a Univisión no para hacer Despierta América, me ofrecieron un contrato, de regreso para hacer el teletón”, indicó.