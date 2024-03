Adamari López habla de la despiadada manera en la que Luis Fonsi le pidió el divorcio

14 años se dicen fácil pero no lo son, y es el tiempo que tienen de separados los artistas Adamari López y Luis Fonsi, quienes no han visto luz tras su ruptura, pues hasta el sol de hoy siguen saliendo detalles que manchan esa hermosa historia que vivieron desde el 2006 hasta el 2010, secretos que dejan ver que todo no era tan perfecto como se mostraba.

Como es habitual en cada entrevista que le realizan a la puertorriqueña, salió a relucir el tema de su ex y cómo fue ese punto y final que le dieron a una relación que atravesó difíciles momentos. Sin embargo, algo que no se sabía era la forma en la que sucedieron las cosas en medio de su crisis, por lo que la conductora de televisión desempolvó ese mal recuerdo al que catalogó de “cruel”.

“Las cosas ya estaban frías entre Fonsi y yo, pero no se sabía si era la distancia. Él hacía promoción, pero era una relación fría. Yo siempre con el deseo de que esto mejorara; yo no estaba en la casa, él estaba enojado y dije: ‘cuando termine de trabajar todo volverá a la normalidad’. Así regresé a Miami, pero no hubo mejoría en nada, no me fueron a buscar al aeropuerto”, relató.

Asimismo, durante la conversación con el periodista Yordi Rosado, la animadora de “Desiguales” reveló la manera en la que el baladista “le cortó las patas”. “Él no era mucho de hablar, vivíamos por encimita. Estuvimos como un año sin nada y un día estando de viaje, me llama y me dice que se quiere divorciar. Me dice que no quería más”. López admitió que antes de contestar la llamada, sabía que su matrimonio estaba por caducar.

Entre tanto, Adamari afirmó que no piensa en que su exesposo lo haya hecho para hacerle daño, simplemente era menor que ella y no supo manejar un matrimonio que estuvo manchado por el terrible cáncer que atravesó la también actriz. “Yo no tengo nada que esconder, son cosas que le pasan a cualquiera. En ese momento no duermes, no comes, no te deja de doler la cabeza”, dijo.

Finalmente, comentó que, fue muy fuerte para ella superar el dolor que le dejó su divorcio y tuvo que renacer varias veces para poder ser feliz nuevamente, ya que veía la ruptura como el fin del mundo. “Tardé como dos años en recuperarme bien”, expresó.