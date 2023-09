Pica y se extiende: Luis Fonsi respondió a las declaraciones de Adamari López y la llamó “falsa”

Han pasado más de 10 años desde que los artistas puertorriqueños Adamari López y Luis Fonsi terminaran su relación, pero hasta el sol de hoy siguen dando de qué hablar y más en los últimos días después que el cantante publicara un adelanto de su nuevo tema “Pasa la página”, el cual los fanáticos aseguraron que era una indirecta para la animadora, quien hace unos años lo destruyó en unas declaraciones y en su libro “Viviendo”.

En una entrevista con Molusco TV, el boricua recalcó que su tema no está dirigido para nadie en específico y mucho menos para su exmujer, sin embargo, él sabía que el público iba a relacionar su canción con López. “La canción va dedicada a mucha gente (…) Yo sabía que esto venía, bobo no soy. Pero mi mensaje es mucho más grande que una sola persona”, comentó Fonsi quien al mismo tiempo aclaró que es una dedicación directa para aquellas personas que pasan los años y siguen hablando de lo mismo.

Desde su separación, el intérprete de “Llueve por dentro”, se mantuvo en silencio y no quiso emitir comentario alguno frente a los medios sobre su divorcio. Pero en esta reciente conversación explicó por qué nunca quiso hacerlo. En un orden cronológico comenzando por el momento en el que se hicieron novios hasta que llegó la separación, Molusco dio play a la entrevista en la que por primera vez el cantante habla abiertamente de lo que piensa de su ex.

“Mira yo no he hablado nada, llevo 14 años calladito y la razón porque callé es porque yo podría decir cualquier cosa y no me iban a creer. Iba a quedar yo como el malo (…) Por eso me incomoda hablar de esto, porque ya terminó y yo pasé página, porque soy el hombre más feliz del mundo y tengo la mejor esposa del mundo…”, dijo.

Asimismo, al recordar los comentarios de Adamari en los que insinuó que Fonsi le había abandonado mientras ella aún luchaba con el cáncer, el artista quiso defenderse y explicar por qué se separó. “Yo tomé la decisión de separarme porque no era feliz, cuando escucho la palabra abandono, es una palabra que no de parte de la historia real, va de parte de una narrativa que se dibujó”, aseveró.

En ese sentido, el cantante explicó que siempre lo han tenido como “el malo” y que así sostenga múltiples entrevistas no cambiará la forma de pensar de la gente, pues las personas siempre creerán en López, quien fue detectada con cáncer de mama en el año 2005 cuando tenía 33 años.