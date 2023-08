Sin pelos en la lengua, Luis Fonsi aclara polémica situación con su nuevo tema “Pasa la Página”

A pesar de tener 14 años separados la controversia entre el cantante Luis Fonsi y Adamaris López continúa dando tela que cortar, pues resulta que la prensa y redes sociales alegan que el intérprete de “Imagíname sin ti” todavía está sangrando por la herida.

Los comentarios se avivaron tras la llegada del nuevo tema del puertorriqueño el jueves 24 de agosto titulada “Pasa la Página” y que muchos aseguran es una contundente indirecta contra López, por las múltiples declaraciones que ha realizado desde su separación, en las cuales afirma que Fonsi la abandonó enfrentando cáncer de mama.

Sin embargo, recientemente el artista aprovechó una entrevista para el exitoso programa “Desierta América” de Univisión para aclarar la situación que dejó un sinfín de comentarios negativos en redes sociales.

“Claro que me imagine que ese paralelo iría por ahí, no voy a mentir cuando alguien dice pasar la página piensa siempre en el ex y especialmente en el mundo que estamos viviendo ahora mismo. Y por eso estoy aquí para aclarar, que no es por eso”, expresó el presentador de la próxima ceremonia de los Grammy Latinos 2023 en España.

Igualmente, abordó el tema que también ha generado mucha controversia sobre el supuesto parecida entre la modelo del video con Adamaris, con quien Fonsi duró 4 años de casados.

“Eso fue al azar, fue una de las bailarinas que agarraron ahí, y yo la verdad no creo que se parezcan”, indicó Fonsi de 45 años.

En tan solo dos días el tema ya cuenta con más de 31 millones de reproducciones en YouTube, 16 mil me gusta y 1.251 comentarios.