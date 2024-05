José Luis Rodríguez “El Puma” humilla a sus compañeros de “Top Chef VIP 3” (+Video)

Nuevamente el venezolano José Luis Rodríguez “El Puma”, enfrenta a sus compañeros de "Top Chef VIP 3" y en esta ocasión, fue en un reto al aire libre en el que cada participante estaba buscando ganar la inmunidad. El reto que consistía en realizar un menú completo con tres platos, terminó generando conflicto.

Cuando estaban probando una de las preparaciones, “El Puma” se molestó, pues a su juicio no tenía sabor. “¡Le falta algo! Está insípido, no está buenísimo”, dijo, mientras su compañera le insistía en que todo estaba bien. Ante esto, el cantante comentó que, le faltaba soya y un poquito de limón a la receta.

El diseñador David Salomón insinuó que, el criollo estaba del lado del equipo contrario, a lo que muy molesto, Rodríguez respondió: “No, no. Las v*inas claras como son. Cuando no sabe a nada, no sabe a nada”. En medio de la disputa, otra participante aseguraba que tenían un traidor, refiriéndose al cantante.

"El Puma" arremetió contra otra compañera

En el segundo capítulo del programa, emitido la noche del 22 de mayo, los participantes tuvieron que enfrentarse a 3 exigentes retos impuestos por el jurado calificador. Uno de ellos, era en parejas, en el que debían usar su creatividad para realizar un plato libre y poder quedarse con el primer lugar.

Para esta ocasión, el cantante de “Agárrense de las manos” tuvo como compañera a la actriz mexicana, Mariana Botas. Una de las dificultades del reto era cocinar por relevos, mientras que el otro compañero daba indicaciones desde un círculo del cual no podían salir. La frustración y desespero se apoderó del venezolano, quien dejó salir su fuerte carácter.

La falta de entendimiento entre él y Botas, sumándole la limitación que tenían, hicieron explotar a Rodríguez, aunque sorpresivamente su compañera lo entendió perfectamente. “’El Puma’ habla fuerte, o sea, él no habla bonito y no me importa porque estamos en un reto, tenemos presión. Sé que lo hace con todo el respeto, con todo el cariño”, acotó la actriz.

Pese a los inconvenientes, la pareja pudo salir adelante y presentar un delicioso plato que estuvo compuesto por papas y carne. En redes sociales, los usuarios manifestaron su respaldo a “El Puma” y estuvieron de acuerdo con Mariana, al resaltar que en esos momentos la presión aumenta.