El maratón CAF se prepara para su décima edición

Suscríbete a nuestros canales

El evento, que ha visto un crecimiento constante en su participación a lo largo de los años, busca alcanzar nuevos hitos en 2026, incluyendo una cifra récord de corredores y una mayor participación femenina.

El Maratón CAF ha ganado popularidad y se ha consolidado como una de las carreras más importantes de la región. El vicepresidente corporativo de programación estratégica, Christian Asinelli, recordó el modesto inicio en 2011 con 3.582 corredores en las categorías de 42K y 21K. Ahora, para su décima edición, la organización se ha propuesto un ambicioso objetivo: 10.000 atletas.

Uno de los logros más destacados de la última edición fue la diversidad de nacionalidades en el podio. Corredores de múltiples países subieron al podio en las categorías de 42K, 21K, tanto masculino como femenino, y en las categorías de atletas con movilidad limitada. Este hito es un reflejo de la misión de la CAF, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, que tiene la integración regional en su ADN.

Nuevos desafíos: más mujeres y sostenibilidad

Marisol Barrera, presidenta del Comité Organizador del Maratón CAF, reveló los nuevos desafíos para la edición de 2026. El principal es aumentar la participación femenina, con el objetivo de alcanzar una paridad del 50/50. Además, el Maratón CAF 2026 se enfocará en la sostenibilidad. Como "Banco Verde", la organización implementará una gestión integral que incluye el manejo de residuos, la medición de la huella de carbono, la gestión del agua y compras sostenibles. Este compromiso va más allá del ambiente, abarcando una gestión integral para reducir el impacto del evento.

¡La gran novedad: una carrera de 10K!

El Maratón CAF 2026 traerá una sorpresa especial para su décima edición: una carrera de 10K. Esta nueva categoría, que se correrá por única vez, busca ser una opción más accesible para aquellos que deseen participar. La carrera tendrá un carácter recreativo, aunque se medirán los tiempos de los participantes. La ruta será la misma que la de los 42K y 21K, con un arco de llegada exclusivo para los 10K. Los 42K tendrán 2000 vacantes, los 21K por su parte tendrán 5.200 cupos y los 10K contará con 2.800 puestos.

Las inscripciones para el maratón, que se llevará a cabo el 8 de febrero de 2026, se abrirán a partir del 1 de septiembre y cerrarán el 8 de diciembre. Los corredores, incluyendo a aquellos de la nueva categoría de 10K, partirán desde el Parque Los Caobos, siguiendo la ruta habitual de la carrera.

El Maratón CAF 2026 se perfila como una edición histórica, no solo por la celebración de sus diez años, sino por los nuevos desafíos que se ha propuesto para seguir promoviendo el deporte, la integración y la sostenibilidad en la región.

