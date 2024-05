José Luis Rodríguez "El Puma" tiene su primer 'atajaperro' en Top Chef VIP 3 (+Imágenes)

El martes 21 de mayo, Telemundo le dio play a “Top Chef VIP 3”, programa en el que 20 celebridades darán batalla para demostrar que son los mejores en la cocina. Uno de los que se disputa el codiciado premio, es el cantante venezolano, José Luis Rodríguez “El Puma”, quien se ha convertido en uno de los favoritos de esta temporada.

Para nadie es un secreto lo controversial que ha sido el artista, pues durante toda su carrera ha sido protagonista de diferentes escándalos propinados por su relación con sus hijas, o por su tajante manera de ser. Sin embargo, el público ha hecho caso omiso y en redes sociales muchos se declaran “Team Puma”.

Para el primer episodio, tuvo el placer de trabajar con Alicia Machado, quien manifestó su emoción por compartir con “El Puma”. Además de ellos, la actriz Carolina Tejera también está representando a Venezuela en esta nueva entrega conducida por la colombiana Carmen Villalobos.

La "discusión" que calentó más la cocina

En el segundo capítulo del programa, emitido la noche de este 22 de mayo, los participantes tuvieron que enfrentarse a 3 exigentes retos impuestos por el jurado calificador. Uno de ellos, era en parejas, en el que debían usar su creatividad para realizar un plato libre y poder quedarse con el primer lugar.

Para esta ocasión, el cantante de “Agárrense de las manos” tuvo como compañera a la actriz mexicana, Mariana Botas. Una de las dificultades del reto era cocinar por relevos, mientras que el otro compañero daba indicaciones desde un círculo del cual no podían salir. La frustración y desespero se apoderó del venezolano, quien dejó salir su fuerte carácter.

La falta de entendimiento entre él y Botas, sumándole la limitación que tenían, hicieron explotar a Rodríguez, aunque sorpresivamente su compañera lo entendió perfectamente. “’El Puma’ habla fuerte, o sea, él no habla bonito y no me importa porque estamos en un reto, tenemos presión. Sé que lo hace con todo el respeto, con todo el cariño”, acotó la actriz.

Pese a los inconvenientes, la pareja pudo salir adelante y presentar un delicioso plato que estuvo compuesto por papas y carne. En redes sociales, los usuarios manifestaron su respaldo a “El Puma” y estuvieron de acuerdo con Mariana, al resaltar que en esos momentos la presión aumenta.