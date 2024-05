Melissa Joan Hart: la eterna bruja adolescente ¿Qué fue de su vida?

Una de las producciones estadounidense que trascendió generaciones es “Sabrina la bruja adolescente”, una serie que marcó la generación de los ´90, con una historia juvenil llena de humor y fantasía, protagonizada por Melissa Joan Hart.

La serie caló en los corazones de sus televidentes por el dualismo y los temas cotidianos que se presentaba, destacándose entre otras producciones de la época. Su éxito se enmarcó en un contexto de la era dorada de los programas y producciones juveniles que marcaron un antes y después en la televisión americana.

La química y complicidad de su elenco protagónico hizo que se trasmitiera más allá de la pantalla, por este motivo, los televidentes se identificaron con los personajes; Hart compartía pantalla con actores como Caroline Rhea y Beth Broderick, quienes interpretaban a sus tías brujas, Hilda y Zelda Spellman, respectivamente.

Sabrina la bruja adolescente / Cortesía

A más de dos décadas de su estreno, la estrella principal de "Sabrina la bruja adolescente", Melissa Joan Hart, se mantiene vigente en la actuación, pese a los años.

Después de culminar la famosa producción, Hart continuo su carrera como actriz destacando en importantes producciones audiovisuales, la “Bruja” siempre ha mantenido un cariño especial hacia el papel de Sabrina por lo trascendental que fue para las generaciones y la pantalla chica.

Su más reciente aparición es en “No Good Nick” (2019) una serie disponible en Netflix; también destaca en proyectos como “Holiday in Handcuffs”, “Drive Me Crazy” y su última película estrenada en octubre del año pasado “Would You Kill For Me: The Mary Bailey Story”.

Sus inicios en la actuación

Sus primeros pasos en la actuación se dieron en 1985 con una participación en la miniserie "Kane & Abel", hasta el siguiente año que destacó con un personaje estelar en un episodio de The Equalizer.

Melissa Joan Hart / Cortesía

Su participación en la película “Christmas Snow” junto a la actriz Katherine Helmond, fue nominada al un premio Grammy, lograron alzarse con la estatuilla.

No fue hasta 1996 donde se consagró como una de las estrellas juveniles y promesas de la televisión por su destacada interpretación. Los primeros dos episodios capturaron el interés del público y despegó logrando alcanzar altos niveles de audiencia.