Anna Beatriz Osorio: Su paso por RCTV y su actual proyecto "No soy loca, soy bipolar" (+Entrevista)

En una entrevista exclusiva para Meridiano, la actriz venezolana Anna Beatriz Osorio, recordada por sus icónicos personajes en "A Calzón Quitao'" y "Mi Gorda Bella", ofreció detalles sobre su monólogo "No soy loca, soy bipolar", el cual presentará los días 29, 30 y 31 de agosto en el Centro Cultural Chacao.

Asimismo, la criolla se mostró muy emocionada al hablar de Radio Caracas Televisión (RCTV), la cual fue su casa por un gran tiempo y desde donde se le abrieron muchas puertas en el extranjero, especialmente en Colombia.

¡Mira el video y disfruta de esta majestuosa entrevista!