NBA: ¡Cuestión de horas! Los Angeles Lakers ya tendría firmado a su nuevo entrenador

Todavía no ha terminado oficialmente la temporada 2023-24 de la NBA. Sin embargo, ya hay por lo menos 27 equipos pensando en cómo armarán su plantilla, tanto de jugadores como de cuerpo técnico en la siguiente campaña. Uno de esos conjuntos es Los Angeles Lakers.

El conjunto angelino tuvo un año de altas y bajas en cuanto a rendimiento y resultados. Al principio de temporada parecía que podrían perder los Playoffs, para luego ganar el In Season Tournament, y meterse en el Play In. Tras superar a New Orleans Pelicans, fueron derrotados en cinco compromisos por Denver Nuggets.

A raíz de esto, la directiva de Los Angeles Lakers decidió prescindir de los servicios de su entrenador principal, Darvin Ham, luego de dos años en los que dejó marca de 90-74. Junto a Ham se fue el resto del cuerpo técnico.

JJ Redick es el favorito para entrenar a Los Angeles Lakers

A partir de ese día, comenzó la danza de nombres para asumir el puesto. Entre ellos se ha mencionado a varios nombres, entre los que destacaron los de Tyron Lue y J.J. Redick, quien luego de su retiro de la NBA ha ganado notoriedad como un reconocido analista. Sobre todo ahora que realiza un podcast con la estrella de Los Angeles Lakers, LeBron James.

Esa amistad con James podría influir en su designación como entrenador principal del equipo púrpura y oro para la siguiente campaña. Uno de los que opina que la decisión ya está tomada es el periodista Chris Haynes, de NBA Insider.

"Me sorprendería si el próximo entrenador de Los Angeles Lakers es alguien más que JJ Redick. Está haciendo algunos antecedentes, llamando a algunos candidatos a asistente de entrenamiento", dijo Haynes.

Al parecer solo es cuestión de tiempo para que uno de los grandes triplistas que tuvo la liga en la pasada década ahora cuente con la responsabilidad de llevar al cuadro californiano a lo más alto de la NBA.

https://www.instagram.com/p/C7kFmw7SD7K/?igsh=MTc4MmM1YmI2Ng%3D%3D