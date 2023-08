El mensaje de Adamari López con el que le estaría “callando la boca” a Luis Fonsi

En los últimos días, el romance que tuvieron por allá en el 2002, los artistas puertorriqueños Adamari López y Luis Fonsi, ha tomado fuerza nuevamente y no para bien, pues internautas aseguran que ambos se han estado echando cuchillo a través de diferentes puntas por las plataformas digitales. Todo se desató cuando el cantante anunció el lanzamiento de su tema “Pasa la página”, el cual aseguraron estaba dirigido a la animadora.

Sin embargo, el boricua buscó de disipar los rumores y aclaró que su canción no tiene nada que ver con su exesposa. “Esto no es una indirecta para una persona, yo digo que es una directa para muchas personas que verdaderamente tienen que pasar página en muchos aspectos de la vida (…) y que yo creo que se tenía que decir de una manera respetuosa, divertida, bonita. Yo me desahogo a través de las canciones”, recalcó.

A pesar de estar metida en el ojo el huracán, la exconductora de Telemundo ha querido mantenerse en silencio y no pronunciarse directamente sobre lo que se habla, pero, este martes a través de la red de la camarita, publicó un reel que muchos aseguran sería una reacción a la canción de su expareja. “Deja de decirme qué debo y qué no debo hacer, yo no hago caso”, comenta la madre de Alaïa.

La insistencia de los seguidores en que esto significa una puya para Fonsi quedará a la incógnita, pues la famosa puertorriqueña siempre se ha encargado de dejar claro que nada de lo que comparte en sus redes sociales va dirigido para alguien en específico. "Es simplemente hacer contenido que divierta a la gente. Es para divertirse uno, pero también para divertir a los demás. Nada es para tomárselo tan en serio", asegura.

Recordemos que, en una entrevista, Adamari habló de las calamidades que pasó con el cantante mientras eran pareja. “Me ayudó a salir adelante, pero también me ocasionó un dolor muy grande el pensar que ese que yo entendía que era el amor de mi vida, con el que me había casado y con el que había querido formar una familia, había decidido terminar la relación”.

“Es una buena persona a la que se le acabó el amor y no lo supo decir, eso fue lo que dije en su momento (…) Fonsi me ayudó a superar quizá la etapa más dura personal y física que hubiese tenido, que fue tener cáncer”, sentenció.