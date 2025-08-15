Precio del viaje y la tarjeta SUVE en el Metro de Caracas

Suscríbete a nuestros canales

El Metro de Caracas es el principal medio de transporte masivo de la capital de República y que desde hace un tiempo sufre un proceso de "modernización" con la implementación de asientos para esperar, zonas de cargar teléfonos y zonas WIFI.

Pero este cambio ameritó un ajuste en los precios de sus servicios para poder sostener los cambios que el Metro de Caracas necesitaba. El incremento incluye el costo por viaje y el valor de las tarjetas del Sistema Único de Viaje Electrónico (SUVE).

Recordemos que los nuevos precios fueron publicados en la Gaceta Oficial N.º 43.114, con fecha del 24 de abril, y fue difundida el lunes 5 de mayo de 2025 a través de las redes sociales de la compañía. Este sería el segundo ajuste, ya que en marzo el pasaje estaba en 10 bolívares y se activó la tarjeta SUVE.

Nuevos montos para el pasaje en el sistema subterráneo

Con esta nueva estructura de precios, el boleto para los usuarios comunes tendrá un valor de 15 bolívares por viaje. En el caso de los estudiantes, se aplicará una tarifa preferencial de 7,50 bolívares, mientras que los adultos mayores y ciudadanos con discapacidad seguirán exentos de pago como parte de las medidas sociales vigentes.

Público general: 15 Bs.

Estudiantes: 7,50 Bs.

Adultos mayores y personas con discapacidad: exonerados.

Tarjeta SUVE: Tipos y precios oficiales

Las tarjetas inteligentes del sistema de transporte, conocidas como SUVE, mantienen un valor de 40 bolívares, sin importar el tipo. Para poder utilizarlas, es necesario recargar al menos un viaje al momento de adquirirlas. Existen tres versiones distintas de la tarjeta, dependiendo del perfil del usuario: roja, amarilla y azul.

Requisitos para solicitar la tarjeta amarilla

La tarjeta amarilla está dirigida a hombres mayores de 60 años y mujeres a partir de los 55 años. Para tramitarla, se debe presentar la cédula de identidad vigente, en el caso de los ciudadanos con discapacidad, se exige la presentación del carnet de Conapdis como respaldo del beneficio que exime el pago del pasaje en el sistema.

Requisitos para solicitar la tarjeta azul

Por otro lado, los estudiantes de primaria y secundaria deben acudir uniformados, con su constancia de estudios y cédula de identidad; si no tienen cédula, deben ir acompañados de su representante. Por su parte, los universitarios deben mostrar su carnet vigente para obtener la tarjeta azul, que les garantiza el pasaje a mitad de precio.